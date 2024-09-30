Лишенная родительских прав жительница Бурятии через суд вернула своих сыновей

Лишенная год назад родительских прав жительница Бурятии через суд вернула себе сыновей. Женщина бросила пить, устроилась на работу, исправно выплачивала алименты, и, самое главное, поняла, что больше не может жить без своих детей. Чтобы восстановить себя в родительских правах она обратилась в суд.

- Решением Тарбагатайского районного суда в мае 2023 года она была лишена родительских прав в отношении своих несовершеннолетних сыновей. Основанием для лишения родительских прав послужило то, что родители злоупотребляли спиртными напитками, не занимались воспитанием малолетних детей. В настоящее время женщина изменила образ жизни, регулярно выплачивает алименты и общается с детьми. Дети сами желают вернуться к матери и согласны на восстановление ее в родительских правах. Спиртным мать больше не злоупотребляет, по месту жительства и работы характеризуется положительно, принимает меры для создания условий для проживания детей в семье. Со стороны органов профилактики замечаний по поведению и образу жизни не имеется, - рассказали в Еравнинском суде.

Поскольку женщина исправила недопустимое поведение по отношению к детям, суд отменил ограничение в родительских правах и вернул детей матери.

Фото:loon site