Общество 30.09.2024 в 17:31

Житель Бурятии смог доказать, что кредит на его имя взяли воры

Мужчина потерял телефон, и мошенники оформили кредит через его сим-карту

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Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии смог доказать, что кредит на его имя взяли воры

Один из банков, работающих в Бурятии, обратился в Гусиноозерский городской суд с заявлением, в котором просил взыскать с жителя города просроченную задолженность в размере 51 987 рублей.

Банк указал, что между ответчик заключил договор с банком и получил кредитную карту с лимитом задолженности 34 000 руб.

«В связи с систематическим неисполнением ответчиком своих обязательств по договору, банк расторг договор с ответчиком. Задолженность ответчика перед банком составила 51 987,79 рублей, из которых сумма основного долга - 37530,39 рублей, сумма процентов 13666,64 рублей, сумма штрафов - 790,76 рублей», - следует из материалов дела.

Житель Гусиноозерска исковые требования не признал, суду пояснил, что он не оформлял кредитную карту. Он сообщил, что потерял телефон, и по находящейся в нем сим-карте мошенники оформили кредит. Он обратился в полицию.

По факту оформления кредита к уголовной ответственности за мошеннические действия привлекли одного из жителей Гусиноозерска, в отношении него уже вынесли приговор.

Суд отказал банку в удовлетворении требований.

 
Фото: "Номер один"

 

Теги
кредиты мошенничество суд Гусиноозерск

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