Среди гастарбайтеров Бурятии произойдут заметные изменения

Депутаты Народного Хурала недавно дали согласие главе Бурятии на назначение Евгения Луковникова на должность зампреда правительства республики. Он будет курировать инфраструктурный блок правительства. Ранее Луковников уже занимал этот пост, уволился, а сейчас вернулся.Обсуждение кандидатуры ознаменовалось рядом заявлений со стороны вновь назначенного чиновника.Он, в частности, сообщил, что соотношение сил в среде гастарбайтеров Бурятии скоро изменится. Привычные жителям республики выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и КНР будут частично замещены гастарбайтерами из Северной Кореи.«Строительный комплекс на достаточно высоком уровне сегодня по интенсивности развития. Естественно, есть на сегодня нехватка рабочей силы. Приглашаем гастарбайтеров. Это и Средняя Азия, и Китай. И сегодня у нас пополняется ресурс с Северной Кореи», - отметил Евгений Луковников в ходе диалога с парламентариями.Расширение сотрудничества с Северной Кореей он объяснил тем, что принято решение о снятии ограничений.Также стало известно, что под кураторством Евгения Луковникова в республике намерены продолжить политику своеобразного строительного патриотизма. Г-н Луковников отметил, что в республике сегодня стараются «отрезать западные регионы, Новосибирск и так далее. Я под своим контролем держал – то, что мы сегодня производим на территории Бурятии, все должно быть использовано в наших проектах».Но, признал он, «пока еще есть некоторые высокотехнологические вещи, которые делаются в Центральном и в Сибирском федеральном округе».Фото: «Номер один»