В Бурятии проходит Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» (возрастное ограничение 0+). Акция организуется пятый год подряд при поддержке национального проекта «Экология».

Задача «БумБатла» - сформировать правильную культуру обращения с отходами и сократить потребление бумаги.

О том, как проходит в Бурятии всероссийская акция по сбору макулатуры "БумБатл", можно посмотреть в видеоролике от Минприроды Бурятии:

- Министерство природных ресурсов принимает участие во всероссийской акции «БумБатл». Мы решили собрать нашим отделом макулатуру и сдать её в пункты приема макулатуры. Этим самым мы уменьшим негативное воздействие для экологии, освободим место для неперерабатываемых отходов и сделаем хорошее дело для нашей природы, сохраним немножко деревьев, - рассказывает Виктор Колодин, консультант отдела регулирования водопользования и водного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии.

Переработанную макулатуру будут использовать в производстве новой бумаги, картона, одноразовой посуды, одежды и некоторых стройматериалов. Например, утеплителя – эковаты.

- Эковату делаем из макулатуры, соответственно, у нас есть потребность в макулатуре». Приносите нам макулатуру. Мы её купим, по очень хорошей цене, акт уничтожения подпишем. В вашем присутствии уничтожим. Персональные данные, какая-то бухгалтерия – нам можно смело её доверить. Успейте сдать макулатуру до 15 ноября, - говорит Николай Соколов, руководитель компании «Эковата 03».

Любой желающий может зарегистрироваться в качестве участника на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/ и принять участие в акции.

Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно с 23 сентября по 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

Напомним, Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» проводится по всей стране с 23 сентября по 15 ноября.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» и при поддержке Минприроды России.

Национальный проект «Экология» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.





Пункты приёма макулатуры в Улан-Удэ:





Эковата 03 – ул. Ринчино 12/1

Чистый город – ул. Ключевская 31А, ул. Октябрьская 27, ул. Дальняя Гурульбинская 6А

Экогород – ул. Лимонова «Б, ул. Ключевская 60Б/3, ул. Ключевская 20, ул. Дашиева 4, ул.Бабушкина 1А. ул. Смолина 67, ул. Борсоева 69, ул.Лимонова 6Д

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, Минприроды Бурятии