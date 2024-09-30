Квартирант в Бурятии украл у хозяйского сына 50 тысяч рублей

19-летний житель Иволгинского района Бурятии оказался вовсе не благодарным и не чистым на руку товарищем. Он обокрал приятеля, который пустил его пожить к себе в квартиру, забрав у него не только деньги, но и дорогие инструменты.

- В начале апреля молодой человек подселился в квартиру в Улан-Удэ, где ранее его мать делала косметический ремонт. Парень подружился с сыном хозяина жилища, находящимся на вахте в другом регионе, и спокойно пользовался его гаджетом. В очередной раз взяв телефон приятеля он вошел в банковское приложение и оформил на его имя кредит в 50 тысяч рублей, перевел себе средства, а все сообщения удалил. Похищенные деньги потратил за пару дней, однако позднее признался в этом и обещал вернуть средства. Но так и не вернул, - рассказали в МВД республики.

В середине июня злоумышленник совершил еще одну кражу.

- Обнаружив на балконе квартиры электроинструменты, он продал их через интернет. Ущерб составил 13 тысяч рублей. Спустя полмесяца квартирант съехал. Хозяин жилища, узнав о произошедшем после возвращения домой, обратился в полицию, - добавили в ведомстве.

Сотрудниками уголовного розыска парень задержан и уже частично возместил причиненный ущерб. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Возбуждены уголовные. Ведется следствие.

Фото: Елена Кокорина