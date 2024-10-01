Пострадавшей от мошенников жительнице Бурятии вернут 4 млн рублей

Жительница Улан-Удэ, пострадавшая от мошенников сможет вернуть свои деньги. По иску прокурора Советского района г. Улан-Удэ дроппер, получивший средства в результате преступных действий, обязан вернуть ей более 4 млн рублей.

- Установлено, что в результате действий неустановленных лиц женщина, находясь под влиянием мошенников, перевела на банковскую карту неизвестного лица 4 млн рублей. В рамках уголовного дела выяснилось, что похищенные деньги поступили на банковский счет жителя Татарстана. В интересах потерпевшей прокурор района обратился в суд о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими деньгами, - рассказали в прокуратуре республики.

Решением Зеленодольского городского суда Республики Татарстан исковое заявление прокурора удовлетворено. С ответчика в пользу улан-удэнки взысканы 4 млн рублей и компенсации за пользование денежными средствами в сумме 402 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Фото: Номер один