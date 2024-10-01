Общество 01.10.2024 в 09:47
Более сотни домов в Улан-Удэ остались без холодной воды
Отключение затронуло несколько улиц
Текст: Андрей Константинов
Сегодня из-за плановых работ по замене запорной арматуры более сотни домов в Улан-Удэ на нескольких улицах остались без холодной воды. Как сообщили в МУП «Водоканал», отключение продлится с 9 утра до 17 часов вечера.
Фото: «Номер один»
«Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», пообещали в «Водоканале».
Список домов, попавших под отключение:
Фото: «Номер один»
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