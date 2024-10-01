В Улан-Удэ нарушитель ПДД остался без колёс

В Улан-Удэ нарушитель правил дорожного движения остался без своего автомобиля и приговорен к принудительным работам. Суд вынес такое решение за неоднократное вождение авто в нетрезвом состоянии.

- Судом установлено, что 56-летний житель Улан-Удэ ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и более 43 раз к административной ответственности за превышение скорости. Не сделав должных выводов, он в период лишения водительских прав и, вновь находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля. По пути следования домой после распития спиртного был задержан сотрудниками ГИБДД, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок на 2 года.

- Назначенное наказание в виде лишения свободы заменено на принудительные работы на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка. Принадлежащий виновному на праве собственности автомобиль «Тойота Камри», на котором совершено преступление, конфискован в доход государства, - добавили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: loon.site