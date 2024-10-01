Общество 01.10.2024 в 11:15

Жителей Бурятии призвали собирать валежник

Это снизит риск возникновения лесных пожаров
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии призвали собирать валежник
Республиканское агентство лесного хозяйства обратилось к жителям Бурятии с призывом собирать валежник.

«Сбор валежной древесины - это не только способ отопления своего дома, но и помощь лесу. Освобождая лес от валежника, мы снижаем риск возникновения возгораний, а также распространения огня», - говорят в РАЛХе.

В агентстве напомнили, что валежник – это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев и сучьев. Валежником не считаются порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ, а также сухостой – то есть засохшие, но стоящие на корню деревья.

Оформлять разрешительные документы на сбор валежника не нужно. Единственное условие - при его сборе надо обязательно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. Кроме того, валежник можно заготавливать только для собственных нужд, продавать его другим людям нельзя.

Напомним, сбор валежника для жителей Бурятии становится весьма актуальным делом из-за постоянного роста цен на дрова. Как сообщал вчера «Номер один», стоимость самосвала сосновых дров сейчас достигает уже 40 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»

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