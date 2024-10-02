В Бурятии вновь подорожают автомобили

Первые числа месяцев перестают радовать, ведь в последнее время они все чаще знаменуют ужесточение чего-либо. Например, с 1 октября в нашей республике повысился утилизационный сбор на автомобили. Поначалу его увеличат приблизительно на 70-85%, а в дальнейшем индексируют еще на 10-20% с начала каждого последующего года. Поэтому тем, кто планировал продать свою старенькую машинку, стоит серьезно задуматься. Ведь новенький автомобиль приобрести уже вряд ли получится.Правительство Российской Федерации утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для различных типов автотранспорта и дорожно-строительной техники до 2030 года. В министерстве промышленности и торговли страны сообщили, что новые правила вступили в силу с 1 октября текущего года. Теперь утилизационный сбор на автомобильную технику и прицепы будет увеличиваться с 1 октября на 70-85%, а затем каждый год на 10-20%.Стоит отметить, что для транспортных средств, ввезенных до 1 октября текущего года, будут действовать старые коэффициенты. Но при условии подачи документов до 15 октября 2024 года.Бизнес Бурятии также столкнется с ростом издержек. Для дорожно-строительной техники индексация начнется с 1 января 2025 года (с увеличением ставки на 15% ежегодно. – Прим. ред.). Однако некоторые виды специализированной техники подвергнут отложенной индексации, начиная с 2026 и 2028 годов.Импорт автомобильной техники для физических лиц изменения не затронут, но для производителей и импортеров будут действовать новые коэффициенты.Минпромторг России надеется, что утверждение долгосрочной шкалы индексации поспособствует развитию отечественного производства и принятию инвестиционных решений. Ведь сегодня китайские продавцы автомобилей практически ничего не производят в нашей стране, а просто завозят машины из Китая, тем самым обеспечивая китайцев работой и оставляя всю добавленную стоимость за рубежом.В Бурятии продавцы автомобилей отмечают, что индексация касается только тех машин, которые ввозятся юрлицами, или же для последующей перепродажи. Для физических лиц, ввозящих автомобили с двигателем объемом до 3,0 литра для личного пользования, льготные коэффициенты останутся прежними.- Удорожание автомобилей начнется сразу после введения новых правил расчета утилизационного сбора, - сообщают продавцы улан-удэнского авторынка.Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» ранее сообщало, что подержанные машины в стране дешевеют уже шестой месяц подряд. Их средняя цена в августе опустилась ниже отметки 1,5 млн рублей.- Пока правительство Российской Федерации оставляет право привезти автомобиль с мотором объемом до трех литров для личного пользования с льготным утилизационным сбором в 3 400 рублей на новые и свежие машины до трех лет. А также 5 200 рублей – на машины старше трех лет, –говорит директор улан-удэнской консалтинговой компании, которая занимается поставками в Бурятию аукционных автомобилей из Японии и Южной Кореи. – На сегодняшний день все более распространенной схемой становится покупка авто на заказ. Когда физлицо для себя заказывает через нас машину в Японии, мы ее привозим, и он уплачивает минимальный сбор. Это также является одним из видов вложения средств с целью заработка.Как отмечают продавцы, с октября этого года у покупателей теперь главная задача при покупке подержанных автомобилей это избежать оплаты высокого утилизационного сбора. Если предыдущий владелец его не оплатил. Поэтому документы на машину, ввезенную ранее в страну, теперь придется проверять с особым пристрастием.В Бурятии правильность исчисления утилизационного сбора и его своевременную оплату будет контролировать налоговая служба.Как сообщили в Управлении федеральной налоговой службы по Бурятии, «ввоз транспортного средства лицом, осуществившим его ввоз на территорию РФ, но не уплатившим утилизационный сбор, не прекращает обязанности данного лица по уплате утилизационного сбора».В связи с этим при покупке автомобиля налоговики рекомендуют обращать внимание на графу «Особые отметки» в ПТС, выданном после 31.08.2012. В частности, в графе должна быть отметка об уплате утилизационного сбора или освобождении от уплаты. Если такой отметки нет, то лучше отказаться от сделки.Если в графе стоит отметка об освобождении от уплаты утилизационного сбора, то нужно самостоятельно рассчитать и уплатить этот сбор. Как отметили в ведомстве, «в электронном ПТС соответствующие сведения отражаются в разделе «Административная информация».По данным эксперта Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игоря Чикина, автомобили в России подорожают с 1 октября в среднем на 15%. И это только начало, потому что сразу после Нового года к обновленной цене добавятся еще 15%.Аналитики полагают, что к 2030-му из-за повышения цен только 5% россиян смогут позволить себе купить автомобиль.Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин в интервью «Новым Известиям» спрогнозировал, что после введения нового утильсбора китайские автомобили в автосалонах подорожают как минимум на 300 000 рублей. В выигрыше останутся отечественные производители, которые получат возможность поднимать цены без повышения качества продукции. Но для жителей Бурятии, приученных к качеству и долголетию японских автомобилей, это тоже не вариант. Поэтому людям придется ездить на старых машинах до того времени, пока будут действовать те же японские санкции против российских властей.Напомним, с 2023 года Япония запретила поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра и гибридных машин. Ранее к ввозу были запрещены японские люксовые автомобили. Что вместе с ростом стоимости логистики привело к подорожанию остающихся в наличии моделей японских машин по всей нашей стране.Фото: ru.freepik.com