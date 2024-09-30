Общество 30.09.2024 в 17:53

В Бурятии пройдет Всероссийский экономический диктант

Горожане смогут проверить свои знания
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пройдет Всероссийский экономический диктант

     15 октября в Бурятии, как и во всех регионах страны и ряде зарубежных стран пройдет Всероссийский экономический диктант. Это просветительская акция, организованная Вольным экономическим обществом (ВЭО) России при поддержке Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России, ведущих экономических вузов, правительств субъектов РФ и других партнеров акции.

     Диктант будет посвящен теме «Сильная экономика – процветающая Россия!». Его цель – показать значимость экономической грамотности в условиях стремительно меняющейся реальности.

     Доступ к заданиям Экономического диктанта откроется 15 октября в 5 часов утра по московскому времени на сайте акции.

    Участникам будет доступно два варианта заданий. Первый из них – для учащихся 9-11 классов среднего общего и профессионального образования, а второй – для студентов вузов и других возрастных категорий.

    По словам президента ВЭО России, члена-корреспондента РАН Сергея Бодрунова, задания Экономического диктанта составлены на основе междисциплинарного подхода.

- Они связаны не только с экономикой, но и с обществознанием, литературой, историей, правоведением. В вопросах акции также находит отражение актуальная экономическая повестка, – подчеркнул он.

     В этом году часть вопросов для каждой возрастной группы специально разрабатывались Дирекцией финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

- Мы очень рады, что некоторые вопросы будут посвящены основам финансовой культуры, которые сегодня должны быть у каждого современного человека. Уровень понимания базовых экономических процессов напрямую влияет на финансовое поведение наших граждан, а значит, и на благополучие их семей, – отметил руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик.

    Впервые Экономический диктант состоялся в 2017 году. За семь лет число его участников существенно выросло, расширилась и география. В прошлом году свои экономические знания проверили более 340 тысяч человек из всех регионов России и 10 зарубежных стран – Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Сирии и Китая. Это почти в 6 раз больше, чем в 2017 году.

Фото: Pinterest.com

 

 

 

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