Новое золото

Учитывая цены на этот сезон, согреваться этим видом топлива могут позволить себе далеко не все.

Год от года каждую осень горы, леса и степи Бурятии сотрясает плачь жителей частного сектора. Плач этот о ценах на дрова, скорби и безумии.

Онлайн-чаты, где сегодня обитает подавляющее число жителей Бурятии, гласят, что «семь рядов сосновых дров с наростами» предлагают приобрести за 37 500–40 000 рублей. Продавец в объявлении указывает, что окончательная цена зависит от места доставки и разгрузки.

Потенциальные покупатели на такое предложение отреагировали фразой: «С ума сошли, что ли».

А недавно в соцсетях Бурятии начали публиковать переделанный хит 2024 года исполнителя Jazzdauren «Дарите женщинам цветы», который теперь звучит следующим образом:

«Дарите женщинам дрова -

От них уют в глазах и счастье,

Цветов эпоха отошла,

Дрова согреют нас в ненастье».