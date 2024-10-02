Общество 02.10.2024 в 09:00

Новое золото

Отныне к атрибутам богатства и роскоши, помимо элитных внедорожников и драгоценностей, можно отнести и хорошие, качественные дрова.
A- A+
Текст: Номер один
Новое золото

Учитывая цены на этот сезон, согреваться этим видом топлива могут позволить себе далеко не все. 

 Год от года каждую осень горы, леса и степи Бурятии сотрясает плачь жителей частного сектора. Плач этот о ценах на дрова, скорби и безумии.

Онлайн-чаты, где сегодня обитает подавляющее число жителей Бурятии, гласят, что «семь рядов сосновых дров с наростами» предлагают приобрести за 37 500–40 000 рублей. Продавец в объявлении указывает, что окончательная цена зависит от места доставки и разгрузки.

Потенциальные покупатели на такое предложение отреагировали фразой: «С ума сошли, что ли».

А недавно в соцсетях Бурятии начали публиковать переделанный хит 2024 года исполнителя Jazzdauren «Дарите женщинам цветы», который теперь звучит следующим образом:

«Дарите женщинам дрова -

От них уют в глазах и счастье,

Цветов эпоха отошла,

Дрова согреют нас в ненастье».

Теги
карикатура

Все новости

На улице Борсоева в Улан-Удэ расширят проезд
02.10.2024 в 09:33
Улан-удэнской кошке будут делать пластику носа
02.10.2024 в 09:33
В Бурятии бушуют три лесных пожара
02.10.2024 в 09:30
В Бурятии помощника министра отправили в СИЗО
02.10.2024 в 09:16
Новое золото
02.10.2024 в 09:00
Электронная подпись
02.10.2024 в 09:00
В Бурятии вновь подорожают автомобили
02.10.2024 в 06:00
Житель Улан-Удэ сядет на три года за ограбление МФО
01.10.2024 в 17:55
Глава Бурятии назначил выборщиков мэра Улан-Удэ
01.10.2024 в 17:45
В Бурятии стартовала акция «Экоёлка»
01.10.2024 в 17:34
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
На улице Борсоева в Улан-Удэ расширят проезд
Однако поворот на ул. Фрунзе будет закрыт
02.10.2024 в 09:33
Улан-удэнской кошке будут делать пластику носа
Из-за аномалии бедняга почти не может дышать
02.10.2024 в 09:33
Электронная подпись
Что это? И за чем она нужна?
02.10.2024 в 09:00
В Бурятии вновь подорожают автомобили
Это вызвано повышением утилизационного сбора на машины
02.10.2024 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru