Общество 02.10.2024 в 09:33

На улице Борсоева в Улан-Удэ расширят проезд

Однако поворот на ул. Фрунзе будет закрыт
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Текст: Андрей Константинов
На улице Борсоева в Улан-Удэ расширят проезд
Сегодня в Улан-Удэ должны открыть две из трех полос движения на ул. Борсоева в сторону налоговой инспекции. Как сообщили в мэрии города, это облегчит проезд для автомобилистов на участке от рынка «Динамо» до путепровода.

Вместе с тем, теперь при движении от «Динамо» в сторону путепровода нельзя будет повернуть на ул. Фрунзе. Проезд будет закрыт на время работ, чтобы не затруднять движение транспорта по открытым полосам.

В обратном направлении, от путепровода в сторону ул. Куйбышева, теперь можно будет ехать по всем трем полосам.

Как уточнили в мэрии, работы на ул. Борсоева будут продолжаться дальше небольшими участками с поэтапным перекрытием для движения транспорта.

Масштабная реконструкция инженерных сетей в центре Улан-Удэ, в том числе на ул. Борсоева, где износ сетей достигает 90%, ведется в рамках мастер-плана. Здесь участками меняют старые инженерные сети водо-, теплоснабжения, канализации, и строят новые участки трубопроводов. Объем работы, которую проделывают строители, очень большой. Также приходится делать то, что не было изначально предусмотрено проектом.

- При вскрытии участка по улице Борсоева строители обнаружили старые неучтенные сети, которые пролегают на достаточно большой глубине и мешают строительству камеры для напорной канализации. Из-за этого пришлось искать новые технические решения и вносить изменения в проект. Все это потребовало дополнительного времени. Такие ситуации возникают довольно часто из-за того, что сети были построены очень давно, - рассказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.

Чтобы минимизировать неудобства для горожан центральная часть города перекрывается поэтапно. В основном ограничивают движение по полосам, без полного перекрытия дорог.

- Хочу заверить жителей города, что строители делают все от них зависящее, чтобы оперативно открывать участки, где уже проведены работы. Для удобства горожан перед предстоящим зимним сезоном на участках, где будут выполнены работы, планируется сделать твердое покрытие для беспрепятственного движения транспорта, - сообщил Олег Тимофеев.

Работы на сетях будут проводиться в течение двух лет – в 2024-2025 годах, в том числе в холодное время года - осенью, зимой и весной.

- Все работы по реконструкции сетей направлены на то, чтобы повысить надежность тепло- и водоснабжения города и избежать серьезных аварийных ситуаций, особенно в зимнее время. Поэтому приносим извинения за доставленные неудобства и просим набраться терпения, - обратился к горожанам Олег Тимофеев.
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