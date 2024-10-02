Общество 02.10.2024 в 09:33

Улан-удэнской кошке будут делать пластику носа

Из-за аномалии бедняга почти не может дышать
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнской кошке будут делать пластику носа

В Улан-Удэ кошка британской породы по имени Харли не может полноценно дышать из-за аномалии развития носа. Чтобы превратить маленький свиной пятачок в полноценный нос ей необходима пластическая операция, которая стоит совсем не дешево.

- Видите этот нос? Этот нос – ого-го какая проблема!  Но Харли живёт с этим уже 5-6 лет, и дышать ей очень тяжело. При вдохе ноздри слипаются и вдох получатся совсем маленький. Она хрипит, скрипит и хлюпает этим некузявым носом, - пишут в группе Фонд Собака счастья.

Волонтеры подобрали ее в подъезде, где она просидела несколько дней. Но если такие случаи для них уже привычное дело, то вот такой нос они, по их словам, встречают впервые.

- Показали её в нескольких ветклиника и результат один – необходима операция. Будут делать пластику крохотного пятачка и превращать его в кошачий нос. Плюс под вопросом пластика мягкого нёба. Всё это выйдет нам около 10 тысяч рублей, плюс надо оплатить стационар, - добавили волонтеры. 

Помочь Харли может каждый неравнодушный человек, перейдя по ссылке.

Фото: скриншот видео Фонд «Собака счастья»

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