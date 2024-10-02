Общество 02.10.2024 в 10:19

В Бурятии родственникам сразу девяти погибших бойцов передали ордена Мужества

Все они – уроженцы Кабанского района
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии родственникам сразу девяти погибших бойцов передали ордена Мужества
Власти Кабанского района передали родным и близким погибших на СВО военнослужащих ордена Мужества. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», посмертной награды удостоились сразу девять уроженцев района. Это Дмитрий Аксёнов, Дмитрий Белянин, Максим Говорин, Владислав Кыштымов, Алексей Ревин, Владимир Сеякаев, Дмитрий Тугаринов, Алексей Черкасов и Сергей Яковина.

«Эти награды – знак всенародного признания смелости, стойкости, любви к своей Родине и патриотизма наших ребят. Такие сильные и смелые духом мужчины всегда были и остаются гордостью страны, её надежной опорой. Убеждён: память о всех без исключения бойцах будет бережно храниться в семьях, в родном районе. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - сказал на церемонии передачи орденов глава кабанского района Алексей Сокольников.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Теги
спецоперация

Все новости

В Улан-Удэ маршрутчика уволят после конфликта с подростком
02.10.2024 в 11:08
Пропавшего в Бурятии подростка будут искать в лесу
02.10.2024 в 10:49
Оператора связи в Бурятии оштрафовали на 600 тысяч рублей
02.10.2024 в 10:38
В Бурятии горело общежитие
02.10.2024 в 10:30
В Бурятии родственникам сразу девяти погибших бойцов передали ордена Мужества
02.10.2024 в 10:19
Открыли доступ к озеру Гусиное
02.10.2024 в 10:08
Мужчина в Бурятии погиб при скоростном спуске в лесу
02.10.2024 в 09:55
На улице Борсоева в Улан-Удэ расширят проезд
02.10.2024 в 09:33
Улан-удэнской кошке будут делать пластику носа
02.10.2024 в 09:33
В Бурятии бушуют три лесных пожара
02.10.2024 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
Оператора связи в Бурятии оштрафовали на 600 тысяч рублей
Мошенник звонил с подменного номера, но компания его не заблокировала
02.10.2024 в 10:38
Открыли доступ к озеру Гусиное
Природоохранная прокуратура восстановила права граждан
02.10.2024 в 10:08
На улице Борсоева в Улан-Удэ расширят проезд
Однако поворот на ул. Фрунзе будет закрыт
02.10.2024 в 09:33
Улан-удэнской кошке будут делать пластику носа
Из-за аномалии бедняга почти не может дышать
02.10.2024 в 09:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru