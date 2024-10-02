В Бурятии родственникам сразу девяти погибших бойцов передали ордена Мужества

Власти Кабанского района передали родным и близким погибших на СВО военнослужащих ордена Мужества. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», посмертной награды удостоились сразу девять уроженцев района. Это Дмитрий Аксёнов, Дмитрий Белянин, Максим Говорин, Владислав Кыштымов, Алексей Ревин, Владимир Сеякаев, Дмитрий Тугаринов, Алексей Черкасов и Сергей Яковина.«Эти награды – знак всенародного признания смелости, стойкости, любви к своей Родине и патриотизма наших ребят. Такие сильные и смелые духом мужчины всегда были и остаются гордостью страны, её надежной опорой. Убеждён: память о всех без исключения бойцах будет бережно храниться в семьях, в родном районе. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - сказал на церемонии передачи орденов глава кабанского района Алексей Сокольников.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»