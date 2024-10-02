Общество 02.10.2024 в 10:38

Оператора связи в Бурятии оштрафовали на 600 тысяч рублей

Мошенник звонил с подменного номера, но компания его не заблокировала
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Текст: Елена Кокорина
Оператора связи в Бурятии оштрафовали на 600 тысяч рублей

В очередной раз оператора связи в Бурятии привлекли к ответственности и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Причина в том, что он не заблокировал звонок, поступивший с подменного номера.

- В декабре 2023 года жителю Улан-Удэ позвонили неустановленные лица, представившиеся работниками правоохранительных органов и Центрального банка России. Они рассказали, что идет попытка взлома его банковского счета, и чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, следует перевести 15 тысяч рублей на специальный счет, что потерпевший и сделал. При этом телефонный звонок абоненту был осуществлен с использованием подменного номера от иностранного сотового оператора, - рассказали в прокуратуре республики.

Оператор связи, принявший звонок с подменного номера, не предпринял мер к его блокировке. По постановлению прокурора района его привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанности по РФ в области связи и оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Фото: loon.site

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