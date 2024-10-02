Общество 02.10.2024 в 10:08

Открыли доступ к озеру Гусиное

Природоохранная прокуратура восстановила права граждан
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Открыли доступ к озеру Гусиное

Благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры восстановлены права граждан на беспрепятственный доступ к озеру Гусиное. Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура по обращению граждан провела проверку соблюдения водоохранного и земельного законодательства.

Установлено, что в береговой полосе озера Гусиное незаконно оформлено право частной собственности на земельный участок площадью 797 кв. м, пересекающий береговую полосу водоёма. Кроме того, земельный участок огорожен забором, что ограничивало свободный доступ граждан к водоёму. В связи с этим прокуратура в суд направила заявление об истребовании земельного участка из незаконного владения физического лица и возложении обязанности демонтировать забор. Верховным Судом Республики Бурятия требования прокурора удовлетворены. В настоящее время решение суда исполнено. Земельный участок изъят из незаконного владения в пользу государства, ограждение демонтировано

Фото: Номер один

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озеро гусиное прокуратура

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