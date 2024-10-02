Сельчанин из Бурятии подарил музею 50 мешков картошки

Житель села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района привез в Этнографический музей Бурятии 50 мешков картофеля. Овощами будут кормить местных питомцев.

Музей во всю готовится к зимним холодам и приводит в порядок зимние вольеры, заготавливает корм для своих животных и закупает сено.

- На данный момент уже заготовлено около 60 тонн сена и 300 мешков ягеля, но это ещё не всё. Особую благодарность хотим выразить участникам акции «Витамины с огорода». Каждый день вы привозите свежие угощения для животных Этнозоосада, помогая им насытиться витаминами перед зимой. Недавно Александр из Нижнего Саянтуя привёз 50 мешков картофеля для наших питомцев — огромное спасибо, - рассказали в Этнографическом музее.

Фото: Этнографический музей