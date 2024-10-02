Общество 02.10.2024 в 12:35
В Бурятии нет денег на дворника для уборки мусора у священной горы
Территорию у «Спящего льва» убирают силами администрации поселения и волонтеров
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вновь поступают жалобы на мусор у священной горы «Спящий лев» в Тарбагатайском районе – популярного места у туристов. Не так давно там поставили скамейки и специальный бак для раздельного сбора отходов. Однако, как сообщают посетившие это место туристы, мусор оттуда вывозят нерегулярно, в результате чего контейнер оказался забит отходами под завязку. Также мусор обнаружили и на площадке вокруг него.
Как рассказала вайбер-чату «Тарбагатай-инфо. 24/7» глава поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова, земельный участок, на котором расположена гора, до настоящего времени никому не предоставлен в пользование или аренду. Уже год сельское поселение наводит там чистоту собственными силами.
«Финансовой возможности содержать отдельно дворника для уборки территории «Лев-горы» с расположенными на ней смотровыми площадками, лестницей, скамейками и мусорными урнами у сельского поселения нет. Мусор убирается 1 раз в неделю силами сельского поселения и добровольцев», - сообщила она.
Напомним, в начале августа у подножия «Спящего льва» жители Бурятии обнаружили свалку из останков скота: шкур, рогов и копыт животных. Также по округе вокруг горы были разбросаны кучки обычного бытового мусора. На ситуацию обратили внимание в республиканском отделении Общероссийского народного фронта, после чего мусор вместе с останками скота был убран.
Тарбагатай-инфо. 24/7
Как рассказала вайбер-чату «Тарбагатай-инфо. 24/7» глава поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова, земельный участок, на котором расположена гора, до настоящего времени никому не предоставлен в пользование или аренду. Уже год сельское поселение наводит там чистоту собственными силами.
«Финансовой возможности содержать отдельно дворника для уборки территории «Лев-горы» с расположенными на ней смотровыми площадками, лестницей, скамейками и мусорными урнами у сельского поселения нет. Мусор убирается 1 раз в неделю силами сельского поселения и добровольцев», - сообщила она.
Напомним, в начале августа у подножия «Спящего льва» жители Бурятии обнаружили свалку из останков скота: шкур, рогов и копыт животных. Также по округе вокруг горы были разбросаны кучки обычного бытового мусора. На ситуацию обратили внимание в республиканском отделении Общероссийского народного фронта, после чего мусор вместе с останками скота был убран.
Тарбагатай-инфо. 24/7
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