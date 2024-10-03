В Улан-Удэ проезд по мосту могут сделать платным

Триумфальное возвращение инфраструктурного зампреда правительства республики Евгения Луковникова на свою должность произошло на прошлой неделе в Народном Хурале. Депутаты решали, дать ли согласие главе Бурятии на его назначение. Заодно и выслушали чиновника, который рассказал, зачем покидал должность, почему работал на фирму, которая строит третий мост в Улан-Удэ, и сколько предположительно будут платить автомобилисты за проезд по пока еще не существующему мосту через Селенгу.Евгений Луковников впервые занял должность зампреда правительства в ноябре 2017 года. На своем посту он отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительства, дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики. Чиновник координировал работу и контролировал деятельность министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора и Республиканской службы по тарифам.В январе 2024 года зампред неожиданно объявил об уходе с должности по собственному желанию и написал прощальный пост в соцсетях.«Спасибо за оказанное доверие! Слова благодарности всем, кто был рядом, помогал и двигал процесс! Желаю всем успехов, новых достижений, побед!» - написал тогда Евгений Луковников в своем телеграм-канале.В начале августа же стало известно, что господин Луковников возвращается на прежнее место. С тех пор начал фактически исполнять полномочия зампреда, но, чтобы занять свою должность официально, он должен пройти через Народный Хурал.Первый же вопрос, который задали Луковникову на очередной сессии республиканского парламента - зачем уходил и почему работал на фирму, которая строит третий мост в Улан-Удэ?».- С должности я уходил по состоянию здоровья, - отвечал зампред. - В конце 2023 года мне было сделано четыре операции, которые вы не заметили. Я даже не отвлекался от работы. Но дальнейший реабилитационный период нужно было проходить в более спокойной обстановке. Поэтому я принял такое решение - отойти в сторону и восстановить свое здоровье.Сегодня же господин Луковников полон сил и готов вернуться к работе. Тем более что, как следует из речи чиновника, без него тут никак.- Тот пул проектов, который запущен, достаточно непростой. И многие вещи, честно сказать, заточены под команду. Алексей Самбуевич меня поддержал, и я захожу обратно в этот процесс, чтобы его продолжить.По поводу компании «Хотьковский мост», где Евгений Луковников работал советником, ответ был прост и лишен чиновничьего пафоса, в стиле «я заботился о благе людей».«Я поработал советником, потому что мне в любом случае нужна была зарплата».Что же касается самого третьего моста, который не смогли сдать в срок, в компании заявляют, что он будет готов к 2026 году.«Есть ограничения по финансированию объекта. Срезаны ежегодные лимиты, которые должны были предоставляться в объеме порядка 2 млрд рублей. И в 2022 году, и в 2023-м мы дофинансировали, но не до лимита года, а в каком-то объеме, чтобы стройка не остановилась. Использовали специальные казначейские кредиты», - рассказывал печальную историю Евгений Луковников.В этом году, по его словам, деньги на строительство моста перебросили с трассы Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан. Но и этого не хватило, чтобы остаться в графике. Зампред уверен: сегодня вся надежда на строителей.«Я думаю, что строители, оценивая ситуацию, понимают, что долгострой не приводит к позитивным моментам. Решили посмотреть, используя собственные оборотные средства, чтобы в 2026 году объект полностью был закончен. Сегодня начинается разработка тоннеля под железной дорогой. И формирование развязок.Также Евгений Луковников пожаловался на то, что много сил и времени занял вынос коммуникаций за пределы участка строительства. Но теперь это все позади, и стройка пойдет быстрее.Третий мост через Уду в столице Бурятии еще не достроен, а в Хурале уже спрашивают: когда следующий?«Большая проблема для наших жителей - проезд через Селенгу. Чуть небольшая какая-то авария, сразу пробки неописуемые. В этой связи хотелось бы знать, есть ли у нас перспектива строительства третьего моста через реку Селенгу», - спрашивал депутат Александр Цыденов.Евгений Луковников, отвечая на вопрос, сначала снисходительно улыбнулся: мол, перспектива всегда есть. Но потом резко стал серьезен и начал рассказывать про технико-экономическое обоснование и трассировку будущего моста. Также он рассказал о неких таинственных инвесторах, которые хотят построить мост, но потом брать деньги с тех, кто по нему проезжает.«Есть предложение инвесторов зайти в концессию, но это достаточно дорогостоящая история, - говорил зампред. - Сделать его платным в городе - не совсем комильфо. Инвесторы говорят - давайте сделаем десять рублей просто проезд. В моей практике были такие объекты, когда активно шла позиция строительства путепроводов. Через такое же государственно-частное партнерство зашли… Правда это в Центральном федеральном округе. Тоже сделали проезд десять рублей, но он не использовался. И пришлось региону выкупить этот объект, сделать его бесплатным, чтобы все это заработало».Но работа идет, мост нужен, уверил господин Луковников. Чтобы депутаты уверились, что ему не все равно, зампред рассказал, как утром добирался из Сотниково - ехал полтора часа.На этом тема платных мостов себя не исчерпала. Депутат Сергей Мезенин напомнил зампреду, что при нем в свое время обсуждался вопрос строительства моста через реку Селенгу на станции Татаурово в Прибайкальском районе. Он разгрузил бы Улан-Удэ, а с учетом растущего туристического потока пришелся бы кстати в летний сезон.«Потом этот вопрос как-то замяли. Продолжения по решению данной проблемы мы не нашли. Я задавал этот вопрос, мне ответ пришел из нашего министерства, что практически это нерентабельно, неэффективно и так далее. Кстати, платный мост, он бы там прижился. Поэтому скажите, пожалуйста, какие перспективы, и очень большая просьба этот вопрос возобновить и все-таки мост построить», - говорил депутат.Евгений Луковников признал: вариант с платным проездом неплох, но его до сих пор в правительстве вообще не рассматривали.- Хотя там все напрашивается. Турпоток растет, и в рамках развития туризма, особенно автомобильного, он был бы актуален очень. Поэтому готов вернуться к этому вопросу. Можем даже посчитать ТЭО, чтобы было понимание, сколько это стоит, посмотреть саму логистику, выход на Турунтаево и дальше на нашу байкальскую трассу. Тем более там идет ремонт дорог. Посмотрим. Здесь надо комплексно все посмотреть.По словам зампреда, автомобильный трафик в последние годы только растет. На участке Иркутск - Улан-Удэ - Чита он превышает 10 000 машин в сутки.«Здесь комплексное должно быть развитие. Поэтому надо поработать и заявляться. Но у нас еще куча вопросов, которые тоже нужно решать: и в границах города Улан-Удэ, и в пригородной зоне», - смазанно закончил свою, казалось бы, оптимистичную речь Евгений Луковников.В общем, Бурятия, судя по всему, готовится включиться в федеральные тренды и начать потихоньку внедрять культуру платных мостов и дорог. Получится ли заставить жителей республики платить за проезд, покажет время. А сейчас можно лишь фантазировать на тему десятирублевого шлагбаума на въезде в Улан-Удэ.Фото: «Номер один»