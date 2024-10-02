В Бурятии отделение Соцфонда обзавелось «Москвичом»

Социальный фонд России (СФР) закупил для своих нужд партию легковых автомобилей. На это было потрачено более 250 млн рублей. Всего куплено 137 машин марки «Москвич 3».Автомобили распределили по региональным отделениям СФР. На долю отделения в Бурятии пришлась одна такая машина. Для сравнения, отделение по Иркутской области получило два «Москвича 3», в Алтайский край отгрузили четыре, а в Республику Крым – сразу 25.Бренд «Москвич» известен в России с советских времен. Под этим названием долго ничего не выпускали. «Москвич 3», наверное, можно в полным правом назвать детищем антироссийских санкций. В результате ухода из России концерна Renault встал вопрос, что теперь выпускать на бывшем автомобильном заводе западного производителя.Выход был найден и вот уже года два как там собирают лицензионные копии китайских автомобилей JAC JS4 - так у россиян появился «Москвич 3». Завод имеет планы по увеличению локализации и наращиванию объемов выпуска.Машина, купленная для Бурятии, имеет рабочий объем двигателя 1499 кубических сантиметров, механическую коробку передач и подогрев передних сидений. Ездит на бензине АИ-92, 50 литров которого можно залить в бак. В «городском цикле» расход топлива составляет 8,4 литра на сто километров (в «загородном цикле» 5,4). Посадочных мест пять. Имеется климат-контроль, усилитель руля и кое-какие другие необходимые функции.Отзывы о машине неоднозначные. Кто-то считает данную модель «авантюрой всероссийского масштаба». Говорят, что подвеска жестко отрабатывает неровности, мало оцинковки, поднимают вопросы по шумоизоляции и т. д. «Боже, какое же это ведро... Просто слов нет! Серьезно, на скольких автомобилях я ездил за свою жизнь, хуже этого ведра видел только нашу Ладу!», - в Интернете можно встретить даже такой отзыв.В то же время другие говорят, что у машины удобные тормоза, неплохая управляемость, хорошая комплектация и ремонтопригодность. Отмечается, что модель надежная, дешевая в эксплуатации, имеет хорошую сборку и хорошо смотрится внешне.Как бы там ни было, если машину прислали в бурятское отделение, ее будут эксплуатировать.Фото: скриншот видео с rutube.ru