Общество 03.10.2024 в 09:44

В селах Бурятии никому не было дела до аварийных электроопор

До тех пор, пока не вмешалась прокуратура
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Текст: Елена Кокорина
В селах Бурятии никому не было дела до аварийных электроопор

Обеспокоенные аварийным состоянием электроопор, сельские жители Джидинского района Бурятии обратились в местные «Россети». Но ведомство не спешило с ответом заявителям, и вообще, похоже, не видела в обращениях острой проблемы. Тогда в дело вмешалась районная прокуратура.

- Установлено, что два жителя сёл Петропавловка и Верхний Торей обратились в электроснабжающую организацию сообщив об аварийном состоянии электроопор. Вопреки требованиям законодательства заявления рассмотрены начальником Джидинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» за пределами установленного 30-суточного срока. Кроме того, при их разрешении не дана оценка доводам заявителей о нарушениях при содержании объектов электроэнергетики, - рассказали в прокуратуре республики.

В целях устранения нарушений директору филиала внесено представление. По результатам его рассмотрения объекты электросетевого хозяйства приведены в соответствие с нормативными требованиями. Четыре электроопоры в селах Петропавловка и Верхний Торей заменены, трансформатор в селе Инзагатуй – отремонтирован.

- Руководитель структурного подразделения сетевой организации привлечен к административной ответственности. Ему назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

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