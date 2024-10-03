Держателям оружия в Бурятии идет рассылка фейковых сообщений

Управление Росгвардии Бурятии информирует о факте рассылки недостоверных сообщений. Адресату в них предлагается пройти медкомиссию и обучение по стрельбе из оружия.

В Росгвардии подчеркнули, что официальные уведомления имеют установленную форму и направляются гражданам исключительно через Единый портал государственных услуг.

- Направление владельцам оружия уведомлений о необходимости продления разрешительных документов, прохождения медобследования и обучения правилам безопасного обращения с оружием до истечения срока их действия обеспечено функционалом Единого портала государственных услуг. В официальных уведомлениях указываются ФИО владельца оружия, номера разрешительных документов и модель оружия. Сообщения, рассылаемые через мессенджеры, не являются официальными уведомлениями, - комментируют в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия Бурятии