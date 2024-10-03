Общество 03.10.2024 в 10:19

В Бурятии назвали 20 самых дефицитных профессий

Больше всего в республике не хватает поваров, дворников и сантехников
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назвали 20 самых дефицитных профессий
Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, какие специалисты по итогам сентября относятся к наиболее дефицитным в Бурятии.

По данным компании, за первое полугодие 2024 года спрос на персонал в Бурятии увеличился на 21% относительно того же периода годом ранее (в целом по России – на 23%). При этом активность соискателей выросла за тот же период на 25% (в целом по стране – на 12%).

На одну вакансию в Бурятии сейчас приходится в среднем 3,5 резюме (в целом по стране - 3,6), и остается ниже нормы для рынка труда, которая находится в диапазоне 4–8 резюме на вакансию. Это означает, что «рынок соискателя» сохраняется.

Что касается конкретных специалистов, вокруг которых по итогам сентября сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей, то это повара (на одну вакансию для них приходится лишь 0,9 резюме), агрономы (1), слесари и дворники (по 1,2), токари, врачи и сварщики (по 1,3).

Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Бурятии, вошли маляры, агенты по недвижимости (по 1,4 резюме на вакансию), электромонтажники (1,5), продавцы, автослесари и автомеханики, специалисты по взысканию задолженности, инженеры ПНР, машинисты (по 1,6), прорабы, уборщики (по 1,7), операторы производственной линии (1,8), а также зоотехники и парикмахеры (по 2).


Фото: «Номер один», инфографика hh.ru
Теги
работа

Все новости

Наехав на камень, мотоциклист в Улан-Удэ попал в аварию
03.10.2024 в 11:18
В Бурятии завершено строительство нового разъезда на БАМе
03.10.2024 в 11:16
21-летний мотоциклист в Бурятии попал под внедорожник
03.10.2024 в 11:04
В районе Бурятии из-за ветхой проводки произошел крупный пожар
03.10.2024 в 11:01
Жители Бурятии получат пенсию раньше
03.10.2024 в 10:53
Водитель КАМАЗа в Бурятии сбил мотоциклиста
03.10.2024 в 10:49
Две пьяные молодые автоледи в Бурятии перевернули свои машины
03.10.2024 в 10:34
Житель Улан-удэ инвестировал миллион рублей мошенникам
03.10.2024 в 10:27
В Бурятии назвали 20 самых дефицитных профессий
03.10.2024 в 10:19
Держателям оружия в Бурятии идет рассылка фейковых сообщений
03.10.2024 в 10:02
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
Жители Бурятии получат пенсию раньше
Об этом сообщили в региональном Отделении СФР
03.10.2024 в 10:53
Держателям оружия в Бурятии идет рассылка фейковых сообщений
Их просят пройти медкомиссию и обучение по стрельбе
03.10.2024 в 10:02
В селах Бурятии никому не было дела до аварийных электроопор
До тех пор, пока не вмешалась прокуратура
03.10.2024 в 09:44
Медсправка для водительских прав
Где и как ее получить?
03.10.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru