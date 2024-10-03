В Бурятии назвали 20 самых дефицитных профессий

Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Бурятии, вошли маляры, агенты по недвижимости (по 1,4 резюме на вакансию), электромонтажники (1,5), продавцы, автослесари и автомеханики, специалисты по взысканию задолженности, инженеры ПНР, машинисты (по 1,6), прорабы, уборщики (по 1,7), операторы производственной линии (1,8), а также зоотехники и парикмахеры (по 2).





Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, какие специалисты по итогам сентября относятся к наиболее дефицитным в Бурятии.По данным компании, за первое полугодие 2024 года спрос на персонал в Бурятии увеличился на 21% относительно того же периода годом ранее (в целом по России – на 23%). При этом активность соискателей выросла за тот же период на 25% (в целом по стране – на 12%).На одну вакансию в Бурятии сейчас приходится в среднем 3,5 резюме (в целом по стране - 3,6), и остается ниже нормы для рынка труда, которая находится в диапазоне 4–8 резюме на вакансию. Это означает, что «рынок соискателя» сохраняется.Что касается конкретных специалистов, вокруг которых по итогам сентября сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей, то это повара (на одну вакансию для них приходится лишь 0,9 резюме), агрономы (1), слесари и дворники (по 1,2), токари, врачи и сварщики (по 1,3).Фото: «Номер один», инфографика hh.ru