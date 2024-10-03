Жители Бурятии получат пенсию раньше

Жители Бурятии, получающие пенсии через банк 6-го числа, октябрьские выплаты лучат на два дня раньше - уже 4-го октября. Это связано с тем, что 6 октября выпадает на воскресенье, сообщили в региональном Отделении СФР.Пенсионеры, у которых дата доставки 14 и 21 число, получат средства по графику - 14 и 21 октября.Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», октябрьский график доставки остается без изменений. Отделение СФР по Республике Бурятия произведет выплату с 3 октября по 21 октября в зависимости от адреса проживания пенсионера.Фото: «Номер один»