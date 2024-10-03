На улице в центре Улан-Удэ ограничат движение

В Улан-Удэ сегодня с 13 до 23 часов и завтра с 8 и до 24 часов будет ограничено движение на повороте от пр. 50-лет Октября в сторону ул. Борсоева (напротив офис-центра «Куб»). Причина этого – ремонтные работы. Как сообщили в мэрии, там будут расширять тротуар, снимать старый асфальт и переносить барьерное ограждение.Полного перекрытия дороги не будет.«На движении общественного транспорта это никак не отразится, поскольку городские маршруты здесь не проходят. Просим с пониманием отнестись к ограничению!», - обратились к горожанам в мэрии.