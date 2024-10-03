Общество 03.10.2024 в 14:43

В преддверии Дня учителя в Улан-Удэ наградили лучших педагогов

Поздравили как опытных преподавателей, так и молодых специалистов
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Текст: Елена Кокорина
В преддверии Дня учителя в Улан-Удэ наградили лучших педагогов

В столице Бурятии работают более трех тысяч педагогов. В преддверии праздника мэр города Игорь Шутенков поздравил коллективы учреждений и наградил самых выдающихся сотрудников.

– Учитель – это не просто профессия, а призвание. Мы доверяем вам самое дорогое – наших детей, в ваших руках – будущее всей нашей страны. Ваш труд, терпение, забота, поддержка помогают каждому ребенку раскрыть свои способности, свои таланты, свои лучшие человеческие качества. Я считаю, что в нашем городе самые мудрые и талантливые учителя. От всей души благодарю вас за любовь к своему делу, за внимание, заботу о подрастающем поколении. Я желаю вам здоровья, творческих успехов, энергии и сил, чтобы воплотить все, что вы задумали! – сказал Игорь Шутенков.

Более 40 учителям вручили заслуженные награды за высокий профессионализм, творческий подход к обучению и активное участие в общественной жизни. Особое внимание уделили ветеранам педагогического труда, чья мудрость и опыт продолжают вдохновлять новые поколения учителей.

Подарками и цветами были удостоены как опытные педагоги, так и молодые специалисты, которые проявили себя на уровне города и региона.

Фото: скриншот видео мэрии города

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