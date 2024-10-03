Общество 03.10.2024 в 15:02

Осенью в Бурятии снова зацвел багульник

Его первое цветение пришлось на середину лета
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Текст: Елена Кокорина
Осенью в Бурятии снова зацвел багульник

В Бурятии на территории Фролихинского заказника во второй раз зацвел рододендрон даурский. В народе его часто зовут багульником.

- Это вечнозелёный кустарник с сильным запахом, растущий во влажных хвойных лесах и моховых болотах. У белых цветков длинные тычинки. Цветение обычно происходит во второй половине июня или в июле, но на территории Фролихинского заказника в этом году он зацвёл снова – уже осенью, - рассказывают в «Заповедном Подлеморье».

Природа удивляет и радует, но такое вторичное цветение, скорее всего, последствие тёплой погоды, считают в заказнике.

Фото: Анастасии Шойко

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