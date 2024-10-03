Осенью в Бурятии снова зацвел багульник

В Бурятии на территории Фролихинского заказника во второй раз зацвел рододендрон даурский. В народе его часто зовут багульником.

- Это вечнозелёный кустарник с сильным запахом, растущий во влажных хвойных лесах и моховых болотах. У белых цветков длинные тычинки. Цветение обычно происходит во второй половине июня или в июле, но на территории Фролихинского заказника в этом году он зацвёл снова – уже осенью, - рассказывают в «Заповедном Подлеморье».

Природа удивляет и радует, но такое вторичное цветение, скорее всего, последствие тёплой погоды, считают в заказнике.

Фото: Анастасии Шойко