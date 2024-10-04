Обманутым пенсионерам Бурятии мошенник вернет 2 млн рублей

Накануне в Улан-Удэ был вынесен приговор одному из участников организованной преступной группировки, занимавшейся телефонными мошенничествами в Бурятии и Забкрае. Осужденный занимался сбором денег с обманутых граждан и переводил их своим соучастникам. Всего его обвиняют в девяти преступлениях, ущерб граждан от которых составляет более 3 млн рублей.

- Судом установлено, что группа была создана в целях хищения денежных средств путем обмана. Осужденный выполнял роль курьера для передачи сбережений. Соучастники-«операторы» осуществляли звонки на телефоны пожилых жителей республики и Забкрая, представлялись полицейскими и сообщали, что близкие родственники потерпевших совершили ДТП. Для освобождения их от ответственности требовалось передать пострадавшим в автоаварии значительные суммы денег. К потерпевшим приезжал виновный, забирал их деньги и перечислял соучастникам, - рассказали в прокуратуре республики.

Общая сумма причиненного гражданам материального ущерба составила более 3 млн рублей.

- Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками МВД.

Железнодорожный районный суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иски потерпевших граждан и их представителей и взыскал с осужденного более 2 млн рублей, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site