Общество 04.10.2024 в 10:35

Командующий военно-воздушными силами Монголии поблагодарил Россию за помощь

РФ оказывает помощь соседней стране в модернизации стратегического аэродрома
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Текст: Чингис Шоноев
Командующий военно-воздушными силами Монголии поблагодарил Россию за помощь
Военно-воздушные силы (ВВС) армии Монголии находятся в начале новой эры развития благодаря модернизации стратегического аэродрома с помощью министерства обороны России. Об этом сообщил командующий ВВС Вооружённых Сил Монголии полковник Туруугийн Ганбат.

«У наших ВВС новая эра развития в современные военно-воздушные и космические силы благодаря модернизации в районе Налайх национального стратегического аэродрома. Отсюда военные вертолеты не взлетали с 1993 года. Реконструкция военного аэродрома идет благодаря дополнительному соглашению с министерством обороны России», – сказал полковник.

По этому соглашению о военно-техническом сотрудничестве двух стран российская сторона поставила лабораторию измерительной техники для проверки настройки приборов, средства спасения летчиков, терпящих бедствия при аварийной посадке или катастрофе, приборы для обслуживания самолетов и вертолетов.

В рамках реконструкции этого аэродрома специалисты из РФ заменили и поставили 11 новых электрических подстанций и протянули 86 км проводов.

Министерства обороны двух стран подписали межправительственное соглашение об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе еще 3 марта 2004 года. С тех пор оно не раз продлевалось.

Фото: «Номер один»
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