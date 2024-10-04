Командующий военно-воздушными силами Монголии поблагодарил Россию за помощь

Военно-воздушные силы (ВВС) армии Монголии находятся в начале новой эры развития благодаря модернизации стратегического аэродрома с помощью министерства обороны России. Об этом сообщил командующий ВВС Вооружённых Сил Монголии полковник Туруугийн Ганбат.«У наших ВВС новая эра развития в современные военно-воздушные и космические силы благодаря модернизации в районе Налайх национального стратегического аэродрома. Отсюда военные вертолеты не взлетали с 1993 года. Реконструкция военного аэродрома идет благодаря дополнительному соглашению с министерством обороны России», – сказал полковник.По этому соглашению о военно-техническом сотрудничестве двух стран российская сторона поставила лабораторию измерительной техники для проверки настройки приборов, средства спасения летчиков, терпящих бедствия при аварийной посадке или катастрофе, приборы для обслуживания самолетов и вертолетов.В рамках реконструкции этого аэродрома специалисты из РФ заменили и поставили 11 новых электрических подстанций и протянули 86 км проводов.Министерства обороны двух стран подписали межправительственное соглашение об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе еще 3 марта 2004 года. С тех пор оно не раз продлевалось.Фото: «Номер один»