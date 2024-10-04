Мощнейшая солнечная буря накроет Бурятию сегодня вечером

Мощнейшая за последние семь лет вспышка на Солнце произошла 3 октября и достигнет земли 4 октября, сообщает «АиФ» со ссылкой на ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.«Наиболее крупная вспышка c 2017 года была зарегистрирована на Солнце, силы такого уровня не наблюдалось уже более семи лет. Последний раз событие лишь немного более крупное (взрыв уровня X9.3) произошел 6 сентября 2017 года», — говорится в сообщении.Это уже второй крупный взрыв за последние дни. Первый, уровня X7.1, произошел в ночь на 2 октября. Его последствия ожидаются уже в пятницу, 4 октября. «Если будет подтвержден второй выброс плазмы в сторону планеты от взрыва 3 октября, то общая продолжительность магнитных бурь может составить до трех-четырех суток», — прогнозируют ученые.Пик активности прогнозируется сегодня в 11 часов по московскому времени. У жителей республики есть возможность подготовиться к вспышке. Метеочувствительным людям в такие периоды приходится непросто: изменяются их пульс и артериальное давление, начинаются головные боли и нарушения сна, появляются раздражительность и перепады настроения, беспокоят отечность и болезненность в суставах, обостряются хронические патологии здоровья. В день магнитной бури лучше оставаться в закрытом помещении, если это возможно. Так уменьшится степень влияния колебаний магнитного поля на организм. При обострении метеозависимости нужно найти спокойное место, расслабиться и отдохнуть, чтобы снизить уровень стрессового воздействия, говорят медики.Фото: freepik.com