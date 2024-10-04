Улан-Удэ очищают от рекламного спама

Специалисты МБУ «Горсвет» ежедневно проводят объезд сетей наружного освещения в рамках месячника чистоты. Всего с начала года очищено 2069 опор.

С дорожных ограждений и знаков, а также остановок незаконную рекламу ежедневно убирают сотрудники Комбината по благоустройству. Каждую неделю специалисты направляют факты несанкционированной рекламы с фотофиксацией в Управление административного контроля КГХ.

Просим горожан распространять печатную продукцию на специализированных досках, установленных по городу. Сообщить о незаконной рекламе можно по телефону: 43-26-44 или оставить заявку на сайте «Активный горожанин» https://ag.u-ude.ru.

Фото: Номер один