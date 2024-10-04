Общество 04.10.2024 в 13:17

Найденный старинный колокол в центре Улан-Удэ передадут в местную Епархию

Торжественная передача состоится 14 октября в 11:30
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Найденный старинный колокол в центре Улан-Удэ передадут в местную Епархию

Колокол будет передан Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Русской Православной Церкви. В церемонии передачи колокола примут участие митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Совещание о передаче колокола прошло на территории Одигитриевского собора города Улан-Удэ. В нем приняли участие настоятель собора иерей Андрей Савин, представители Администрации Советского района; Комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ; Комитета по культуре г. Улан-Удэ, ГКУ РБ «УКРТ РБ»; ООО «ПИК БАЙКАЛА».

Иеромонах Тихон напомнил, что данный колокол, после передачи, будет приведен в порядок — будут отреставрированы «уши и язык», а на территории одного из храмов города будет сооружена специальная звонница для размещения колокола. Он будет постоянно пребывать в свободном доступе для жителей, туристов и паломников города Улан-Удэ и каждый сможет его увидеть и услышать его звон.

Ранее митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф посетил место сегодняшнего хранения колокола и осмотрел его. Было направлено письмо на имя мэра города Улан-Удэ Игоря Юрьевича Шутенкова о просьбе передачи его Церкви, после чего состоялось первое рабочее совещание.

Фото с сайта Улан-Удэнской и Бурятской Епархии

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