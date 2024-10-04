Общество 04.10.2024 в 12:41

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных

Делимся кадрами четвероногих «хвостиков» из Бурятии
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Текст: Елена Кокорина
4 октября отмечается Всемирный день защиты животных

Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных. Для человека это отличный повод задуматься об ответственности хотя бы перед своими домашними питомцами.

Помните, что пушистики дарят вам не только эмоциональную поддержку в трудные минуты. Исследования показывают, что они могут снижать уровень стресса, тревоги и депрессии. Помимо этого, питомцы улучшают и ваше физическое здоровье. Например, выгуливание собаки или игры с кошкой помогают поддерживать нормальный вес и снижать риск развития сердечных заболеваний. 

Если у вас все еще нет дружелюбного «хвостика», то ситуацию можно легко поправить. В следующие выходные – 12 октября, в парке «Юбилейный» пройдет «Пушистая ярмарка». Там вы сможете себе выбрать любого понравившегося четвероногого друга.

В фоторепортаже «засветились» как питомцы сотрудников издания «Номер один», так и обитатели Улан-Удэ и районов республики, случайно попавшие в объектив нашей камеры.

Кошка Тори и кот Пуся


Обитательница Усть-Баргузина


"Дворянин" из Прибайкалья


Кот Пуся



Кошка Тори


Милашка корги и Валерия Танганова


Парочка Тори и Пуся



Кот из Усть-Баргузина


Прибайкальский "дворянин"



Одинокий, познавший жизнь кот с Верхней Березовки (г. Улан-Удэ)



Счастливая кошка-мама



Собака Джина, кошка Тори и кот ПУся

Пушистая улан-удэнка греется на солнышке


Влюбленная парочка Тори и Пуся


Щенок с "Пушистой ярмарки" в парке "Юбилейный"


Просто "опасная" хищница



Еще один "дворянин" из Прибайкальского района


Пугливый житель дворов в кварталах Улан-Удэ


Задумчивая кошка из Улан-Удэ


Кот-хулиган, замечен на ул. Балтахинова в Улан-Удэ


Уставшая от двух кошек-соседок собака Джина


Красавица-улан-удэнка


Кошка с "Пушистой ярмарки" в парке "Юбилейный"


Кошка Биркин


Кот Пуся помогает в учёбе




Охранник Руслан, стаж службы 12 лет

Фото: Елена Кокорина


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питомцы кошки собаки защита животных

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