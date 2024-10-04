4 октября отмечается Всемирный день защиты животных
Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных. Для человека это отличный повод задуматься об ответственности хотя бы перед своими домашними питомцами.
Помните, что пушистики дарят вам не только эмоциональную поддержку в трудные минуты. Исследования показывают, что они могут снижать уровень стресса, тревоги и депрессии. Помимо этого, питомцы улучшают и ваше физическое здоровье. Например, выгуливание собаки или игры с кошкой помогают поддерживать нормальный вес и снижать риск развития сердечных заболеваний.
Если у вас все еще нет дружелюбного «хвостика», то ситуацию можно легко поправить. В следующие выходные – 12 октября, в парке «Юбилейный» пройдет «Пушистая ярмарка». Там вы сможете себе выбрать любого понравившегося четвероногого друга.
В фоторепортаже «засветились» как питомцы сотрудников издания «Номер один», так и обитатели Улан-Удэ и районов республики, случайно попавшие в объектив нашей камеры.
Кошка Тори и кот Пуся
Обитательница Усть-Баргузина
"Дворянин" из Прибайкалья
Кот Пуся
Кошка Тори
Милашка корги и Валерия Танганова
Парочка Тори и Пуся
Кот из Усть-Баргузина
Прибайкальский "дворянин"
Одинокий, познавший жизнь кот с Верхней Березовки (г. Улан-Удэ)
Счастливая кошка-мама
Собака Джина, кошка Тори и кот ПУся
Пушистая улан-удэнка греется на солнышке
Влюбленная парочка Тори и Пуся
Щенок с "Пушистой ярмарки" в парке "Юбилейный"
Просто "опасная" хищница
Еще один "дворянин" из Прибайкальского района
Пугливый житель дворов в кварталах Улан-Удэ
Задумчивая кошка из Улан-Удэ
Кот-хулиган, замечен на ул. Балтахинова в Улан-Удэ
Уставшая от двух кошек-соседок собака Джина
Красавица-улан-удэнка
Кошка с "Пушистой ярмарки" в парке "Юбилейный"
Кошка Биркин
Кот Пуся помогает в учёбе
Охранник Руслан, стаж службы 12 лет
Фото: Елена Кокорина