Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных. Для человека это отличный повод задуматься об ответственности хотя бы перед своими домашними питомцами.

Помните, что пушистики дарят вам не только эмоциональную поддержку в трудные минуты. Исследования показывают, что они могут снижать уровень стресса, тревоги и депрессии. Помимо этого, питомцы улучшают и ваше физическое здоровье. Например, выгуливание собаки или игры с кошкой помогают поддерживать нормальный вес и снижать риск развития сердечных заболеваний.

Если у вас все еще нет дружелюбного «хвостика», то ситуацию можно легко поправить. В следующие выходные – 12 октября, в парке «Юбилейный» пройдет «Пушистая ярмарка». Там вы сможете себе выбрать любого понравившегося четвероногого друга.

В фоторепортаже «засветились» как питомцы сотрудников издания «Номер один», так и обитатели Улан-Удэ и районов республики, случайно попавшие в объектив нашей камеры.

Кошка Тори и кот Пуся





Обитательница Усть-Баргузина



"Дворянин" из Прибайкалья





Кот Пуся









Кошка Тори





Милашка корги и Валерия Танганова





Парочка Тори и Пуся









Кот из Усть-Баргузина





Прибайкальский "дворянин"









Одинокий, познавший жизнь кот с Верхней Березовки (г. Улан-Удэ)









Счастливая кошка-мама









Собака Джина, кошка Тори и кот ПУся

Пушистая улан-удэнка греется на солнышке









Влюбленная парочка Тори и Пуся





Щенок с "Пушистой ярмарки" в парке "Юбилейный"





Просто "опасная" хищница









Еще один "дворянин" из Прибайкальского района





Пугливый житель дворов в кварталах Улан-Удэ





Задумчивая кошка из Улан-Удэ





Кот-хулиган, замечен на ул. Балтахинова в Улан-Удэ





Уставшая от двух кошек-соседок собака Джина





Красавица-улан-удэнка





Кошка с "Пушистой ярмарки" в парке "Юбилейный"





Кошка Биркин





Кот Пуся помогает в учёбе













Охранник Руслан, стаж службы 12 лет

Фото: Елена Кокорина



