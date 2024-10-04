Общество 04.10.2024 в 14:16

«За пожилых и детей заплатили в два раза меньше»

Четыре семьи погибших в авиакатастрофе над Черным морем отказались от выплат
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Текст: КП-Новосибирск
«За пожилых и детей заплатили в два раза меньше»
Страшные новости родные погибших узнали в новосибирском аэропорту, потом они побывали на месте трагедии. Фото: Андрей Копалов/ предоставлено Борисом Калиновским
В истории Новосибирска и всей страны есть черная дата — 4 октября 2001 года. Тогда во время учений в Крыму украинские военные сбили зенитной ракетой пассажирский самолет Ту-154, выполнявший авиарейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. Лайнер рухнул в Черное море, у 66 пассажиров и 12 членов экипажа, командовал которым Евгений Гаров, шансов на спасение не было. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Украина экономила, а военные пили на учениях

У Бориса Калиновского в авиакатастрофе над Черным морем погиб отец — преподаватель Новосибирского музыкального колледжа Виктор Борисович Калиновский. День трагедии новосибирец помнит с точностью до минуты.

- Мой 62-летний отец был в Израиле в гостях у своего друга, возвращался домой, — рассказал КП-Новосибирск Борис Калиновский. — А через несколько часов коллеги (Калиновский-младший тогда тоже трудился в музыкальном колледже. — Ред.) сказали, чтобы я срочно шел домой и включал телевизор. Прихожу — а там моя мама, папины друзья сидят и ждут новостей. Сначала объявили, что Ту-154, на котором летел отец, приземлился в Софии, вроде аварийная посадка… Мы с сестрой поехали в аэропорт: в «Толмачево» уже было много чиновников — тогда я понял, что случилась беда.

Заключение Межгосударственного авиационного комитета (МАК): самолет был сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины на учениях.

Мишень - беспилотник Ту-143 «Рейс» - летела в 26 - 28 километрах от точки старта ракеты. В это же время с теми же координатами в том же направлении летел самолет Ту-154. Ракета достигла борта за 220 секунд.

- Уже спустя много лет, когда несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся четко в цель, - говорит Калиновский. - К тому же украинские власти сделали совсем небольшую зону ограничения вокруг учений - радиусом 70 километров, тогда как использовались ракеты С-200, радиус действия которых - до 300 километров! То есть на время учений нужно было перекрыть международную воздушную трассу, но тогда Украина должна была бы компенсировать авиакомпаниям все затраты, связанные с облетом этой зоны в этот период. Но в суде все это потом проигнорировали.

«Мама, не делай этого»

Родные погибших не раз бывали на месте трагедии.

- Много лет 4 октября на корабле мы доплывали до того места, где рухнул самолет. Было важно почтить память наших родных. А еще создали чат, где общались, поддерживали друг друга. Со многими мы общаемся до сих пор — беда сплотила…

В семье Натальи Григорьевой меньше чем за год случилось две страшных трагедии: сначала умер ее муж, а потом в авиакатастрофе она потеряла 12-летнего сына и маму.

- Я после смерти мужа вместе с детьми переехала в Израиль: не могла оставаться в Новосибирске, было невыносимо тяжело. Мама прилетала к нам в гости — посмотреть, как мы устроились. Я уговаривала ее остаться до начала учебного года, но она не согласилась. Тогда сын Саша предложил: «Мама, давай я бабушку провожу, заодно и с нашей второй бабушкой увижусь». Я согласилась. Через час после их вылета самолета я была на работе. Мне сказали ехать домой: по новостям уже говорили о крушении, — рассказала Наталья.

Момент, когда она впервые на корабле вместе с родными приплыла к месту, где рухнул лайнер, она вспоминает с ужасом.

- Мне в тот момент хотелось к сыну… Но ко мне подошла дочка, тихо сказала: «Мама, не делай этого», положила руку на плечо. Она меня буквально спасла.

После трагедии Наталья уехала в Канаду, у нее четверо внуков. При первой возможности прилетает в Новосибирск — на могилу к сыну и матери.

Израиль обложил выплаты налогом

За крушение самолета украинских военных так и не наказали. Хотя родные погибших пытались добиться справедливости в Печерском районном суде города Киева.

- У нас на руках были и заключение экспертов, и выводы МАК, но внезапно Киев предоставил выводы своего института судебных экспертиз, о котором ранее никто и слышать не слышал, и вот там говорилось, что военные не виновны. Мол, сделали расчеты, что ракета якобы не могла долететь до самолета. Все семьи погибших тогда были очень возмущены, — вспоминает Борис Калиновский.

В итоге суд, длившийся шесть лет, закончился отказом в иске. Но в соответствии с договором «Об урегулировании претензий», подписанным между Россией и Украиной 26 декабря 2003 года, украинское правительство все-таки выплатило компенсацию. России - 7,8 миллиона долларов, Израилю — 7,5 миллиона долларов. Расчет — 200 тысяч долларов на человека.

- Хотя украинская сторона так и не признала себя виновной и представила эти выплаты как гуманитарную помощь, — говорит Борис Калиновский.

Его семья получила именно выплату (ее размер примерно равнялся стоимости трехкомнатной квартиры в Новосибирске) — сибиряк, как и многие другие, тоже купил жилье). А вот Израиль очень странно распорядился деньгами.

- Я в тот момент еще жила в Израиле, и израильское правительство обложило налогом суммы, которые нам перевели. В итоге вместо 400 тысяч долларов, которые мне полагались, мне предложили 130 тысяч долларов. Я эти деньги брать не стала и уехала из Израиля, — рассказала Наталья.

- Кроме того, полную сумму израильская сторона начисляла тем, кто финансово зависел от погибшего человека. А за детей и пожилых начисляли почти вполовину меньше. В итоге кто-то деньги взял, а четыре семьи, в том числе и семья Натальи, от выплат отказались, — добавляет Борис Калиновский. – Больше никаких исков родные погибших не подавали.

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