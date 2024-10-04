Франция запустит для Монголии спутник связи

В Монголии на заседании правительства был представлен проект «Национальный спутник связи», который является одним из 14 мегапроектов инфраструктуры и развития, включенных в программу действий кабинета министров. Об этом сообщило агентство «Монцамэ».По словам министра правительства Монголии Ням-Осорын Учрала, проект представлен Совету национальной безопасности Монголии и готов к внесению на рассмотрение парламента.«На заседании правительства последовательно представляются 14 мегапроектов, включенных в программу действий правительства. На сегодняшнем заседании был представлен проект «Национальный спутник связи», что знаменует собой запуск проекта. Переговоры между правительствами Монголии и Франции о запуске спутника продолжались в течение определенного времени и привели к решению. Следовательно, в соответствии с нашими обязательствами, правительство Монголии включило в бюджет 15% средств на реализацию проекта», - сказал министр.С появлением национального спутника Монголия получит независимую систему связи, что позволит подключаться к Интернету и получать услуги информационных технологий из любой точки страны. То есть, жители отдаленных районов смогут получить доступ к таким услугам и платформам, как E-Mongolia, E-школа, E-больница. Организации и предприятия смогут внедрять услуги, соответствующие их потребностям, что будет способствовать развитию бизнеса в стране.Фото: freepik.com