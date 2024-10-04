В Бурятии пешеходный переход у школы ведет прямиком в канаву

Жители Баунтовского района Бурятии обратились с вопросом в местную Администрацию с просьбой перенести пешеходный переход у школы. Проблема в том, что его направление ведет прямиком в канаву.

- По улице Баунтовская возле маленькой школы есть пешеходный переход прямо в канаву. Нельзя ли его перенести, - спрашивают обеспокоенные безопасностью маленьких детей родители в вайбер-чате «Баунт-инфо.24/7».

Ответ чиновников не заставил себя ждать.

- В данном месте пешеход переноситься не будет, так как расположен напротив входа на территорию начальной школы. Однако, в настоящее время разработан проект капитального ремонта дороги ул. Баунтовская и ул. Морозова. Сейчас он проходит государственную экспертизу. По реализации данного проекта приведём данный участок дороги, в том числе пешеходные тротуары и переходы к требуемым нормам, - прокомментировал заместитель руководителя администрации Баунтовского района Алексей Дашиев.

Фото: Номер один