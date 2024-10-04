Юбилей легендарной битвы

Сегодня в Народном Хурале Республики Бурятия состоялся международный круглый стол на тему «85-лет битве на реке Халхин-Гол», приуроченный к юбилею победы. Также в рамках мероприятия прошла уникальная передвижная фотовыставка, рассказывающая о событиях тех лет.

Вооруженный конфликт

11 мая 1939 года японская армия вторглась на территорию Монгольской Народной Республики и начала вооруженный конфликт в районе нижнего течения реки Халхин-Гол. В тот день японско-маньчжурская кавалерия, насчитывающая примерно 300 солдат, атаковала монгольский пограничный пост на спорном участке границы. Ожесточенные бои продолжались с весны по осень. Заключительное же сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии.





Говоря о событиях на Халхин-Голе, стоит отметить, что они часто именуются в научной литературе как «необъявленная война» или «прелюдия Второй мировой войны». Бои на Халхин-Голе шли 128 дней. Как в действительности развивался этот вооруженный конфликт и какие силы были брошены на его урегулирование подробнее рассказала заведующая мемориальным музеем министерства обороны Монголии им. Маршала Г.К. Жукова, подполковник Доржсурэнгийн Амартайван.

«Многие историки и ученые рассказывают об этих минувших событиях совершенно по-разному. Япония с одной стороны, мы с другой. В этом году Россия уже дважды предоставила нам рассекреченные материалы тех лет, которые хранились глубоко в архивах. Они, как и многие другие, легли в основу нашей уникальной передвижной фотовыставки, посвященной битве на Халхин-Голе. Это длинная и интересная история которой мы очень гордимся. Как известно «друзья познаются в беде». В 1939 году советская армия пришла нам на помощь – доблестно отстаивала суверенитет и независимость Монгольской Народной Республики», – рассказывает подполковник Доржсурэнгийн Амартайван.



«1931 год 18 сентября – Квантунская армия нападает на Китай. Для чего? Для того чтобы завоевать и господствовать всем миров. После Китая они были целенаправленны идти на Монгольскую Народную Республику. Затем уже со своим союзником, нацистской Германией, на Советский Союз. То есть Монголию хотели использовать как стратегический плацдарм. Но они ошиблись, очень сильно ошиблись», – подчеркнула Амартайван.



К 30-м годам в императорской Японии сложилась экономика, имеющая экспортно-импортный характер. Страна импортировала сырье и экспортировала готовую продукцию. Для расширения эффективного производства ей было необходимо иметь как контролируемые источники сырья, так и рынки сбыта.В качестве рынка сбыта японского руководство планировало использовать весь Китай, а роль источников дешевого сырья должны были сыграть: СССР, Юго-Восточная Азия и острова Тихого океана.Значимую роль в сражениях на Халхин-Голе сыграл советский полководец и государственный деятель Георгий Жуков. Он не стал держать пассивную оборону, а начал готовить собственный контрудар. Благодаря нестандартным действиям командованию 57-го особого корпуса не только удалось успешно отразить наступление и создать эшелонированную оборону, но и наладить снабжение войск.

После Георгия Жукова в Монгольскую Народную Республику прилетели летчики-асы. Их было 48 человек из которых 22 уже на тот момент носили почетное звание «Герой Советского Союза».

«Это были самые опытные летчики того времени, их боялись абсолютно все. В течение 128 дней они осуществили 7541 боевой взлет. Советские пилоты действительно господствовали над нашим небом. Вторым не мало важным событием для нас стало Баин-Цаганское сражение, когда под командованием Михаила Яковлева в бой пошли одни танки при поддержке воздушной авиации и артиллерии», – говорит заведующая мемориальным музеем министерства обороны Монголии им. Маршала Г.К. Жукова.

Советские войска одержали победу на Халхин-Голе, захватив почти всю спорную территорию. Враждующие между собой стороны заключили перемирие 15 сентября 1939 года. Победа Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики на Халхин-Голе стала одной из главных причин отказа от нападения Японии на СССР до начала Великой Отечественной войны.

Из поколения в поколение

В битве на Халхин-Голе приняли участие более 16000 воинов из нашей республики. Опираясь на всемирно известную статистку, можно сказать, что каждый восьмой солдат – был из Бурятии.





«Юбилей победы в битве на реке Халхин-Гол – это значимая историческая дата, потому что мы предаем ей большое значение как в плане геополитических отношений, так и в отношениях непосредственно с нашими соседями монголами. В этой битве очень сильно была показана дружба между советским и монгольским народами. Позже она вылилась в большую помощь в Великой Отечественной войне», – говорит депутат Виталий Лыгденов. – «Я считаю, что на сегодняшний день некоторые историки и политики частично искажают память о тех событиях, показывают другие цифры и факты. Поэтому столь важные исторические события не должны забываться. Память о героическом прошлом нашего народа необходимо передавать из поколения в поколение и самое главное – делать это правильно».





Международный круглый стол, приуроченный к юбилею победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, имеет в нынешних реалиях особое значение. Он не только несет в себе комплексное развитие российско-монгольских отношений, но и затрагивает глубокие вопросы национальной идентичности. Отмети, его организатором выступила Молодежная Палата при Народном Хурале Республики Бурятия.

«Актуальность круглого стола заключается в том, что мы отвечаем 85-летие со дня победы в битве на реке Халхин-Гол, где советско-монгольские войска бок о бок победили вражескую Японию. В честь этого юбилейного для обеих стран события мы пригласили к нам гостей из Монголии. Перед началом круглого стола провели уникальную фотовыставку – это эксклюзивная демонстрация композиций представленная из музея Г. К. Жукова, расположенного в Улан-Баторе», – отметила депутат Народного Хурала седьмого созыва Инна Ивахинова.

«Добрососедские отношения между Бурятией, Российской Федерацией и Монголией опираются на многолетнее плодотворное сотрудничество и дружбу между народами наших стран. Прочим фактором, объединяющим наши народы, является победа советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол и поддержка нашей страны со стороны Монголии в годы Великой Отечественной войны. В самое трудное время, в 1941 году, Монголия первая из всех стран оказала помощь Советскому Союзу. Она поставила нам более миллиона теплых полушубков, шапок, рукавиц, полмиллиона лошадей, мяса и т.д. На деньги собранные жителями Монголии была создана эскадрилья, танковая бригада и многое другое. Мы всегда помнили об этом и будем помнить. Мы очень благодарны, что нас так поддержали в то время», – сказал Владимир Павлов.



В круглом столе участие также приняли Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов, Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн, а также представители законодательной власти.По итогам работы круглого стола стороны приняли резолюцию. Они договорились усилить работу в образовательных организациях по формированию у подрастающего поколения патриотизма, уважения к культурному, историческому, боевому прошлому двух стран и их традициям, а также продолжать международное сотрудничество в сфере молодежной политики.





Фото Народного Хурала Республики Бурятия.