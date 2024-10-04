У ручья в Улан-Удэ собрали 50 мешков бытового мусора

Территорию вокруг ручья, находящегося на Верхней Березовке, очистили от мусора сотрудники Администрации Железнодорожного района Улан-Удэ. Они собрали более 50 больших мешков мелкого бытового мусора, а также сухие листья.

– Мероприятие приурочено как к месячнику чистоты, так и к федеральной программе «Вода России». В рамках этой программы волонтеры, организации, администрации районов убирают берега водоемов, ручьев и рек. Мы решили убрать наш ручей, который протекает в живописном месте. Мы собрали мешки с мусором, убрали сухие наваленные ветки. Надеемся, что берег не загрязнится заново, – сказал и.о. руководителя Администрации Железнодорожного района Артемий Родионов.

В мэрии напоминают, что месячник чистоты стартовал 21 сентября. Закончится он общегородским субботником 19 октября.

Фото: мэрия города