Общество 04.10.2024 в 16:16

В Бурятии на выходные будет тепло

Местами воздух прогреется до +16 градусов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на выходные будет тепло
По данным гидрометцентра Бурятии, в ближайшие выходные в республике ожидается относительно теплая погода. Сегодня ночью по крайнему северу региона возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на остальной территории будет преимущественно без осадков. Ожидается переменный ветер 6-11 м/с. Температура ночью составит -2, -7, местами -10, -15, по Прибайкалью +3, -2. Днем будет +8, +13, местами +2, +7.

В воскресенье ночью по северу республики также прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью будет -2, -7, местами -11, -16, по Прибайкалью +3, -2. Днем воздух прогреется до +11, +16, местами будет +5, +10 градусов. Однако ожидается сильный ветер 7-12, местами по северу республики порывы до 15-18 м/с.

В Улан-Удэ завтра осадков не ожидается. Температура ночью будет -3, -5, днем +9, +11 градусов.

Фото: «Номер один»
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