Жители Улан-Удэ забили канализацию тряпками

Сегодня на улице 50 лет Октября в Улан-Удэ из канализационного колодца потекли нечистоты. Прибывшая на место аварийная бригада «Водоканала» выяснила, что причиной засора канализации стали выброшенные туда тряпки и жир.







«Призываем жителей города не использовать канализацию как мусоропровод. Нельзя сбрасывать туда влажные салфетки, ватные палочки, средства личной гигиены, нетканые полотенца, остатки продуктов и многое другое. Из-за скоплений мусора нарушается работа всей системы очистки стоков. Не усугубляйте ситуацию и соблюдайте простые правила пользования канализацией», - обратились к горожанам в МУП «Водоканал».Фото: МУП «Водоканал»