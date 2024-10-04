В борьбе с пьянством Забкрай собирается брать пример с Бурятии

В Забайкалье создано общественное движение «Попечительство о народной трезвости», нацеленное на борьбу с пьянством. Примечательно то, что в своей антиалкогольной компании соседи собираются брать пример с Бурятии, которая (по их мнению) имеет положительные результаты в борьбе с «зеленым змеем».

«Попечительство о народной трезвости» объединило профессиональных врачей-наркологов, представителей спортивного сообщества, духовенства, исполнительной и законодательной власти региона, а также общественников.

- Основная цель движения – не борьба с алкоголиками, а утверждение трезвого образа жизни, как общественной нормы. Будем использовать опыт соседних регионов, таких как Якутия и Бурятия, где трезвенническое движение привело к положительным результатам, таким как создание «трезвых сел», повышение рождаемости, уменьшение преступности и увеличение занятости населения, - отметил член общественного движения, Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий.

Общественное движение в Забкрае будет заниматься просветительской и профилактической работой, а также оказывать помощь лицам, страдающим от алкогольной зависимости, сообщили в ТГ-канале «75 регион. Подслушано Чита».

Напомним, что в сентябре в Бурятии проводился месячник трезвости, однако местные любители выпить как нарочно активизировались в распитии спиртного. Их представители, отдыхающие на лавочках в парках и на автобусных остановках, весьма часто попадались в объектив камеры редакции «Номер один».

Фото: Номер один