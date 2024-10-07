Общество 07.10.2024 в 09:00

Печать о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка

Разберем основные условия
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Печать о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка
Pixabay

Вопрос: «Что будет, если в свидетельство о рождении ребенка не поставить печать о гражданстве?» 

Базыр Б.

Напомним, по новым правилам в свидетельстве о рождении ребенка должен быть штамп о российском гражданстве. Без него детям младше 14 лет не оформят регистрацию. Кроме того, отметка необходима, если вы планируете делать ребёнку загранпаспорт или собираетесь в страны, в которые въезжают по внутренним российским документам - Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию.

До 14 лет главный документ ребенка - свидетельство о рождении. Но оно само по себе не подтверждает российское гражданство. Так что на свидетельство нужно поставить соответствующую печать. Такая печать - это синий или черный штамп размером 6 на 10 см с полями.

Внутрь печати вписывают данные:

- сведения о законе, на основании которого ребёнку присвоили гражданство Российской Федерации;

- наименование органа, где приняли решение о присвоении гражданства;

- дату, номер решения и личную подпись сотрудника, который поставил штамп.

Поверх штампа ставят оттиск красной гербовой печати МВД.

Штамп не обязательно ставить сразу, штрафов за его отсутствие нет. 

Однако без этой отметки нельзя:

- поставить и снять ребенка с регистрационного учета по месту жительства;

- получить материнский капитал;

- оформить российский или заграничный паспорт ребенка;

- выехать за границу: если у ребенка нет загранпаспорта и нужно поехать с ним в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Выехать за границу без штампа можно:

- если ребенок старше 14 лет;

- если у него есть загранпаспорт;

- если ребенок вписан в загранпаспорт родителей при условии, что это документ старого поколения, который действует 5 лет. Запись должна быть заверена подписью должностного лица и печатью отдела миграции МВД;

- если ребенок вписан российский паспорт родителей. Также должна стоять подпись должностного лица и печать отдела миграции МВД.

Поставить печать можно в подразделениях МВД.

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