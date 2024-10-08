Вопрос: «Хотел взять отпуск за свой счет в связи с рождением ребенка, но работодатель мне отказал, сославшись на то, что я не так давно вышел из очередного отпуска. Законны ли действия работодателя?»

Михаил Юрьевич С.

Отпуск за счет сотрудника может быть дан руководителем на любой срок, который согласуют между собой начальник и его подчиненный. Это может быть один день, а может и один год. Законодательство здесь не ограничивает компанию в принятии таких решений. В то же время есть случаи, когда отказать в отгуле или нескольких без сохранения оплаты нельзя.

Работодатель не может отказать в отпуске без содержания:

1. В связи со свадьбой, рождением ребенка или смертью близкого родственника - до пяти календарных дней. Близкие родственники - это родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, родные братья и сестры.

2. Работающему пенсионеру - для этого у него максимум 14 календарных дней в году.

3. Работнику с инвалидностью - 60 календарных дней в году.

4. Ветерану боевых действий - 35 календарных дней в году.

Если работодатель отказывает в предоставлении отпуска за свой счет при наличии у работника одного из вышеуказанных условий, то работник вправе обратиться за защитой своих прав в территориальный орган Роструда – государственную инспекцию труда, а также в суд.