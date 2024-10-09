Бесплатное питание в школе

Вопрос: «У меня ребенок с ограниченными возможностями здоровья идет в первый класс. Положено ли нам бесплатное питание?»

Оксана Тимофеевна Л.

Раз в день бесплатную горячую еду и такой же напиток получают все ученики с первого по четвертый класс. На завтрак или на обед - решает школа. Никаких заявлений при этом не нужно.

Ученики постарше питаются платно. Однако с первого по одиннадцатый класс бесплатно кормить, причем дважды в день, могут льготников.

К ним относятся:

- ученики с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

- ребята из малоимущих или многодетных семей;

- получающие пенсию по потере кормильца;

- дети участников СВО.

Чтобы оформить льготу, законным представителям ребенка нужно:

- подать заявление в местные органы соцзащиты. Понадобятся свидетельство о рождении ребенка и его СНИЛС, если он есть. Также можно приложить медсправки и документы о доходах родителей;

- отнести полученную справку о льготном питании (ее выдают в течение 30 дней) классному руководителю. Здесь понадобятся документы о здоровье ребенка (например, об аллергии), чтобы для него сформировали подходящее меню.