Штраф за сорванные цветы

Вопрос: «Можно ли срывать цветы с общественной клумбы?»

Юрий Романович С., г. Улан-Удэ

Цветы на клумбах - это собственность города или частной организации, которая вложила средства и труд в озеленение территории. Поэтому, срывая цветы, человек фактически посягает на чужое имущество, что уже само по себе является нарушением закона.

Законодательство предусматривает различные меры ответственности за срывание цветов с клумбы, и суровость наказания зависит от обстоятельств и последствий этого действия.

Если человек сорвал цветы и тут же выбросил их, такой поступок может быть квалифицирован как мелкое хулиганство. Это административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За подобное деяние нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или даже административный арест на срок до 15 суток.

Ситуация усугубляется, если человек решил унести сорванные цветы с собой, например, чтобы подарить кому-то. В этом случае его действия могут быть расценены как мелкое хищение, что является более серьезным правонарушением. Согласно статье 7.27 КоАП РФ, за мелкое хищение предусмотрен штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества. Кроме того, нарушителю может грозить административный арест на срок до 15 суток.

Если стоимость сорванных цветов превышает 2,5 тысячи рублей, действия нарушителя могут быть квалифицированы уже как уголовное преступление - кража. В этом случае в силу вступает Уголовный кодекс РФ, а именно статья 158, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.