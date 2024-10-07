Общество 07.10.2024 в 09:19

В Бурятии заключенный колонии сыграл свадьбу

Для этого сидельца даже отпустили в ЗАГС
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии заключенный колонии сыграл свадьбу
В Бурятии осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, вступил в брак. Как сообщили в УФСИН России по РБ, церемония бракосочетания прошла в Улан-Удэнском городском отделе ЗАГСа.

Как отметили в ведомстве, церемония прошла с соблюдением всех установленных правил и традиций. Молодожены обменялись кольцами, после чего им вручили свидетельство о заключении брака.

«Руководство учреждения всегда приветствует решение осужденных о регистрации брака и создании семьи, а также оказывает содействие в оформлении необходимых документов и в организации процедуры бракосочетания. Это способствует их правопослушному поведению во время отбывания наказания, формированию социально-полезных связей и успешной адаптации в обществе после освобождения», - рассказали в УФСИНе.

Фото: УФСИН России по РБ
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