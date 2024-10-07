В Бурятии заключенный колонии сыграл свадьбу

В Бурятии осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, вступил в брак. Как сообщили в УФСИН России по РБ, церемония бракосочетания прошла в Улан-Удэнском городском отделе ЗАГСа.Как отметили в ведомстве, церемония прошла с соблюдением всех установленных правил и традиций. Молодожены обменялись кольцами, после чего им вручили свидетельство о заключении брака.«Руководство учреждения всегда приветствует решение осужденных о регистрации брака и создании семьи, а также оказывает содействие в оформлении необходимых документов и в организации процедуры бракосочетания. Это способствует их правопослушному поведению во время отбывания наказания, формированию социально-полезных связей и успешной адаптации в обществе после освобождения», - рассказали в УФСИНе.Фото: УФСИН России по РБ