Общество 07.10.2024 в 09:29

В Бурятии осужденному бесплатно помогли получить паспорт

Оплату госпошлины взяла на себя администрация Кабанского района
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии осужденному бесплатно помогли получить паспорт

Осужденному, состоящему на учете филиала по Кабанскому району УИИ УФСИН России по Республике Бурятия, оказали содействие в получении паспорта гражданина Российской Федерации.

Оплата государственной пошлины была осуществлена за счет средств, предоставленных Администрацией Кабанского района. Таким образом, процесс получения паспорта для данного гражданина был значительно упрощен. Мероприятие проведено в рамках реализации Федерального закона от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия

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