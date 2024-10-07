В Бурятии осужденному бесплатно помогли получить паспорт

Осужденному, состоящему на учете филиала по Кабанскому району УИИ УФСИН России по Республике Бурятия, оказали содействие в получении паспорта гражданина Российской Федерации.

Оплата государственной пошлины была осуществлена за счет средств, предоставленных Администрацией Кабанского района. Таким образом, процесс получения паспорта для данного гражданина был значительно упрощен. Мероприятие проведено в рамках реализации Федерального закона от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия