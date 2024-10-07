Аюр Аюрзанайн: Смысл семьи в том, чтобы продолжить свой род

Аюр Аюрзанайн, 38-летний житель Улан-Удэ, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики ВСГУТУ, председатель Совета Молодых ученых ВСГУТУ, зампредседателя Молодежной палаты при Улан-Удэнском горсовете, член Общественного совета при министерстве экономики Бурятии, член совета по стратегическому планированию при Главе Республики.

Аюр имеет шесть высших образований, активно занимается спортом, пишет гранты, работает учителем в школе и преподавателем в вузе. Ему не понаслышке знакомы чаяния, мечты и надежды современных детей и молодежи. Супруга Аюра Анастасия работает учителем математики в школе № 17.

В их семье три сына. Старшему – шесть, второму – четыре, третьему ребенку недавно исполнилось два года.

- Здравствуйте, Аюр Биликтоевич! Можно перейти сразу на «ты»? Что для тебя значит слово семья?

Понятие «семья» для меня сакральное, это - то, что уходит своими корнями в родословную. Смысл семьи в том, чтобы продолжить свой род . Это то, что составляет для человека его убежище, прибежище. В семье - люди, которым ты всегда доверяешь, где тебя всегда поймут, выслушают. И семья является опорой для человека.

И если представлять жизнь человека в виде какой-то пирамиды, как, например, пирамида потребностей человека Маслоу, то семья – это, несомненно, фундамент жизни любого человека. Этот фундамент должен быть незыблемым и твердым.

- А многодетная семья? Ты считаешь свою семью многодетной?

Если говорить о многодетной семье, то сейчас это понятие достаточно размытое. Три ребенка сейчас – это уже считается многодетная семья. Как-то я работал над грантом «Подари жизнь» от минспорта РБ, и один из участников тогда дал очень правильное определение слову «семья». Семья – это то, что исходит из этимологии слова, это семь «Я», то есть два родителя и пятеро детей. Раньше в старину на Руси семьей считалась полноценная семья из пяти детей и двух родителей. Сейчас понятие семьи - немного другое. Три ребенка - это уже многодетная семья. Мне ближе более классическое понимание многодетной семьи, из пяти детей. В моем любимом советском мультике про кролика было четыре сыночка и лапочка дочка. Так я себе представляю семью.

Семья помимо всего прочего – это уважение к родителям, своим предкам, своей родословной. Это такие традиции. В моем роду у дедушки было пятеро детей, у прадедушки было восемь детей, в

- Некоторые так и считают, что много детей – это роскошь, что нужно очень много денег на воспитание.

- Финансовое благополучие тоже зависит от самого человека. Ну, вот я как учитель финансовой грамотности рассуждаю, я в школе веду эти уроки, сам я - по первому образованию финансист. То есть смысл в том, что когда ты приходишь с работы, и у некоторых, к примеру, вторая половина дня свободна, то ее можно использовать для дополнительного заработка, исходя из своих собственных способностей. Но многие люди не стремятся так делать, они ограничиваются тем, что вот есть работа, и есть свободное время, и в свободное время нужно отдыхать от работы.

И они не стремятся реализовать свои какие-то дополнительные способности. Это может быть знание иностранных языков, может быть, это увлечение фотографией, может быть, это хорошие ораторские способности, которые можно применить в качестве работы. В этом плане, все это можно монетизировать.





- Скажи, пожалуйста, воспитание детей больше отнимает или дает тебе силы?

- К примеру, допустим, не так давно, в силу преимущественно сидячей работы, мой вес составлял 145 кг. Наступил момент, когда первые два ребенка начали ходить на спортивные секции. Сначала старший ребенок записался на футбол в 3 года. Провожая сына на тренировку, я сидел на стадионе целый час. Мне это показалось скучно. Я начал бегать по стадиону. Потом когда оба ребенка записались уже на скив-кросс (это аналог кроссфита, функционально-силовые тренировки),тренер сказал, вы тоже можете заниматься с ними бесплатно. И мне придумал полноценную программу. Потом дети начали плавать, и я начал плавать вместе с ними.

Эти спортивные увлечения, когда дети тебя постоянно мотивируют, они говорят – «пойдем, поиграем в футбол», «пойдем еще куда-то», и ты стараешься соответствовать их интересам, развиваешься вместе с ними, стараешься показать им то, что тебе было когда-то интересно. Раньше я любил тэквандо. Сын тоже стал заниматься тэквандо, занял место на республиканских соревнованиях, потом записался на шахматы.

То есть, ты понимаешь, что ему интересны шахматы, тэквандо и футбол, и стараешься свой тайм-менеджмент под них подогнать. Понятно, что это, с одной стороны, накладывает определенные обязательства, а с другой стороны - очень жестко дисциплинирует и помогает даже в работе.

Когда ты привык составлять расписание, расписывать по тайм-менеджменту каждый день, то, когда выпадают не очень загруженные дни, то можно успеть очень много дел. И это двигает тебя вперед.

Ну, допустим, в ситуации, когда у меня не было детей. Да, есть много свободного времени. Не знаешь, куда его деть, какой-то дополнительной мотивации, чтобы просто встать с дивана и начать что-то делать, на самом деле немного. И вот в этом, наверное, как раз-таки главный плюс того, что дети есть. С ними постоянно какая-то движуха, начиная с садика, какие-то утренники, какие-то поделки, мероприятия. Потом им интересно одно, потом - другое.

Мой сын изучил флаги всех стран мира, и я вместе с ним тоже. Сейчас ему интересны еще какие-то новые области познания. В этом плане дети тоже развивают самого человека. Не только сам родитель двигает детей вперед за собой, но есть и обратный процесс, когда ребенок тянет за собой родителей.

Я со 145 килограмм после того, как стал заниматься спортом, похудел на 65 кг. Теперь мой вес - 80 кг, и я чувствую себя комфортно и намного лучше, чем, 2-3 года назад, когда этот лишний вес был приобретен.

Это пример показывает, что мотивация дополнительная в детях есть. Есть мотивация в обретении дополнительного финансового заработка, других источников дохода, все это заставляет ваши мозги шевелиться.

- Получается, главное для человека – правильная мотивация?

- Да, все дело в мотивации. Многие воспринимают детей как проблему, а это не совсем правильно. Правильнее сосредоточиться на том, что дети - это источник радости, новой мотивации, новых смыслов, новых каких-то достижений. Ты должен быть примером для своих детей. С точки зрения спорта, к примеру. Дети ведь не только создают головную боль родителям, но и дают определенную степень мотивации, даря в ответ какие-то положительные эмоции и достижения.

Недавно старший сын съездил на всероссийские соревнования по футболу, там они заняли пятое место из девятнадцати команд. Его победы на республиканских соревнованиях по тэквандо, третье место на чемпионате города по шахматам - все это становится и вашими достижениями, предметом гордости для родителей - что это я вложил, и это, в том числе, и мой результат.

В этом плане дети вас радуют, мотивируют, дарят эмоции в жизни, делают жизнь намного красочнее, чем эти серые будни, когда сидишь один за компьютером, либо просто выполняешь свою работу. Большинство людей, которые живут в одиночестве, как правило, заводят домашних животных, кошек, например, и живут жизнь по принципу «вот так меня все устраивает».

- Как ты относишься к тем семьям, которые не спешат с детьми или ограничиваются одним ребенком?

- Если смотреть с точки зрения глобальной мысли, то меня как человека, который глубоко в душе является патриотом своей страны, всегда смущало то, что Россия – страна с богатейшими ресурсами, занимающая одну шестую часть земной суши, имеет население столько же, сколько есть в Нигерии, в Бангладеш, или еще в каких-то странах, о которых мы даже не слышали. Меньше, чем в Пакистане, например.

В Китае население – почти два миллиарда людей, что уже в десятки раз больше населения в России. И ты понимаешь, что вот это все рождается из абсолютно рядовых семей, которые принимают осознанное решение либо рожать, либо не рожать.

Есть такие люди, которые считают, что «я живу свою жизнь для себя». Или – «я считаю, что мне дети не нужны». «у меня есть братья, сёстры, вот они пускай напрягаются». Эта позиция, конечно, в корне неправильная.

Сам человек создан для того, чтобы продолжить свой род, оставить после себя продолжение, потому что жизнь человека конечна, и после человека остается только тот человек, которого он сам родил. Как поется в песне группы Баста «Сансара», «когда меня не станет, я буду жить голосами моих детей». Вроде простая песня, но, тем не менее, эта фраза, становится, на мой взгляд, такой философской, которая подчеркивает смысл жизни каждого человека.

- Как убеждать молодое поколение, что многодетная семья – это успех? Есть ли вообще смысл убеждать их?

- На мой взгляд, даже в отношениях с людьми, один на один, уговоры и убеждения в формате нотаций вызывают раздражение и отторжение. Здесь, скорее всего, вопрос уходит, как мне кажется, в поле вопроса национальной политики, особенно с точки зрения средств массовой информации. СМИ иногда сами не знают, что творят на телевидении.

Сейчас сформировался такой культ эгоистичной жизни. Сейчас, если мы посмотрим YouTube, который закрыли, и Instagram, который закрыли, и которые на самом деле открыты с точки зрения того, что людям просто приходится тратиться на хороший VPN, чтобы туда заходить. Но, тем не менее, уже среди населения идеология сформирована.

Школьники смотрят блогеров, для которых главным является успех и пассивный доход, именно история об успехе, которая с точки зрения фактического вложения труда не соответствует усилиям. Кто-то критиковал там Даню Милохина, что он - человек необразованный, речевые ошибки есть, даже интервью ему сложно дать, но, тем не менее, он добился своеобразного успеха, просто выйдя из дома.

За счет популяризации такой философии, что вот так можно, абсолютно не прилагая никаких усилий стать блогером, потом стать певцом, там еще что... где-то хайпануть, подсуетиться, и в таком случае ты будешь на волне.

В Советском Союзе с точки зрения национальной политики, национальной идеологии, и вещания на ТВ всегда пропагандировались истории, показывающие умных, высокоинтеллектуальных людей, людей образованных, которые ставили семью на одно из главных мест.

В том числе было много детских передач, много интеллектуальных детских передач. Всегда было в моде, что ребенок должен быть талантлив, начитан и всегда обращалось особое внимание на его родителей на этих передачах. На церемонии награждения дети всегда выходили с родителями.

Всегда ставилась во главу угла пропаганда здоровых семейных ценностей. То, что мужчина должен выбрать женщину, которая с ним на одной волне, которая может помочь ему в чем-то - в работе, делах и которая имеет с ним общие цели и ценности.

Сейчас же блогеры пропагандируют «эгоистичность». Некоторые откровенно не стесняются и говорят, что «вот я бросила своего парня, я такая красивая, сейчас свободная, и готова встречаться с подписчиками. Мне хорошо живется одной». Пропагандирует свободу, отсутствие детей и даже критику мужчин. Мужчины наоборот критикуют женщин.

К примеру, в «Камеди клаб» есть несколько выступающих, которые подчеркивают нелепость семейных отношений. И народ это воспринимает, дети, прежде всего. Они думают, а зачем мне тогда семья? То есть брак того и назван браком, что это типа бракованное, да? То есть хорошую вещь браком не назовут. Сейчас процветает такая философия, когда человек говорит, что вот мне одному хорошо, я абсолютно свободен в отношениях.

Блогер говорит - у меня пять подружек, и у меня со всеми отношения. То есть это совершенно искаженная ценность. Когда он говорит, что «вот - здесь деньги, я их зарабатываю, но я ничего не делаю, у меня пассивный доход». Многих эта философия просто опьяняет.

В конечном итоге, это все складывается в такую преобладающую философию того, что можно быть эгоистичным, можно наплевать на отношения, можно легко порвать отношения, можно вести какую-то абьюзерскую политику по отношению к своему партнеру.

Многие блогеры все это приветствуют, говоря подрастающему поколению, что мужчина должен быть обязательно «подлецом», в таких - чаще влюбляются. Или - женщина должна поступать с мужчиной жестоко. Тогда он будет за ней бегать и выполнять все ее требования, покупать айфон и т.п. Приводят какие-то искаженные примеры.

- То есть ты считаешь, что нам не хватает качественной пропаганды семейных ценностей?

- Да, у нас сейчас не хватает именно такой целенаправленной четкой государственной политики, направленной на пропаганду именно семейных традиционных ценностей.

На сегодняшний день две проблемы - в свое время мы упустили идеологию патриотизма, а с другой стороны – идеологию семейных ценностей.

На наиболее популярных телеканалах передачи несут обратную смысловую нагрузку. Там мало детских передач, мало интеллектуальных детских передач. Считается, что они низкорейтинговые.

Само телевидение приходит к тому, что блогеры сидят, общаются между собой, вспоминают ситуации из семейной жизни, где очень часто рассматриваются истории расставаний. Вспомните, передачу «Дом-2». Там абсолютно искажённая тематика семейных ценностей. И если посмотреть на сегодняшнюю молодёжь, понятно, что на этой передаче выросло целое поколение, а на блогерах сейчас уже подрастает другое.

Вместо пропаганды ответственности показывают, что отношения могут быть скоротечны, агитируется не многодетность, а скорее многобрачие – женился, развелся, и еще раз можно так сделать. Даже если остаются после развода дети, то ничего страшного.

- Что по-твоему необходимо сделать? Заменить информационный фон?

- Да, нужно сменить полностью информационную повестку на ТВ и в интернете, тогда есть шанс, что следующему поколению, своим детям ты будешь не бояться показывать ТВ.

Даже на центральных каналах, если мы посмотрим сериалы, которые там транслируют, в них люди счастливы в каких-то нездоровых отношениях. Показали бы именно про семью, про детей, про ответственность, про патриотизм. Какие вот интересные вещи, которые бы заставляли человека задуматься о хорошем. Чаще преподносится какой-то семейный триллер с нереальным пусть и хорошим концом, где обязательно несколько персонажей остаются у разбитого корыта.

И в целом получается такое неоднозначное впечатление, с точки зрения наполняемости передачами, постепенно какие-то спортивные шоу, шоу с детьми, какие-то интеллектуальные передачи с детьми вообще уходят на второй, третий, четвертый план.

Раньше в детский прайм-тайм с 14.00 до 16.00 часов были детские передачи – «В Гостях у сказки», «Звёздный Час», «Зов Джунглей». А сейчас в это время там выходят новости на Первом канале и ряд каких-то непонятных шоу для взрослых, наподобие «Давай поженимся», где иногда бывает такой трэш, что его вообще детям страшно показывать.

Здесь нужен такой многоступенчатый подход. Многоэтапная программа, разработанная на всех уровнях. Продуманная идеология в детских садах, потом в школах, потом уже в СУЗах, ВУЗах. И параллельно должна идти какая-то правильная информационная повестка на ТВ, и у блогеров и так далее. Да, и повестка должна быть, не в совдеповском виде, что вот нужно родить пять детей и т.п.

Все должно быть сделано в высококреативном, современном стиле. Нужен новый креатив. Он возможен. Сейчас блогеров финансируют за контент. Почему этот контент не может быть качественно другим, с точки зрения идеологии семейных ценностей? Может. Просто нужно найти соответствующих блогеров, которые могут пропагандировать семейные ценности.

- А ты пропагандируешь ценности многодетной семьи среди своих студентов? Если да, то, как они на это смотрят?

- В целом, косвенно, можно сказать, пропагандирую. Конечно, на занятиях по экономике я не говорю, рожать детей. Чаще всего я привожу разные примеры из жизни, чтобы они понимали, что так бывает.

Университет – это важный жизненный этап в жизни любого человека. Именно в университете в большинстве своем создаются семейные пары. В большинстве случаев, как показывает статистика, университет - это основа для формирования семей.

Привожу свой пример, что когда-то в большой группе экономистов из 35 человек я сидел с одной золотой медалисткой за одной партой, потом мы поехали на конференцию и там нашли общие интересы. Такие мероприятия позволяют двигаться вперед, развиваться. И, в конце концов, недолго думая, потом она стала моей женой.

В этом смысле я пытаюсь людям объяснить, что человек с общими интересами – тот, который вам готов помочь, и который с вами готов куда-то идти, достигать каких-то вершин, вместе развиваться - вполне, возможно, подходит вам для того, чтобы сформировать семью.

Не нужно смотреть на тех, кто модно выглядит, красиво одевается, имеет много подписчиков, и ведет какой-то разгульный образ жизни, и приглашает вас в клуб. А скорее нужно посмотреть по сторонам и все-таки оглядеться на реальные цели, задачи, которые помогут вам в будущем, потому что с точки зрения выбора человека, выбрать пару себе - это один из главных выборов в жизни.

К этому выбору нужно относиться очень внимательно. И этот выбор зачастую делается именно в университете. Потому что, когда отношения заводятся в 30 или даже 40 лет, уже после университета, то это поздно. Это скорее формирует некоторую психологическую неуверенность со всеми вытекающими отсюда проблемами.

Часто бывают случаи, когда мои студенты мне говорили: «Аюр Биликтоевич, вы способствовали тому, что появилась наша семья!» Это приятно слышать.

Мы ездили со студентами на экономические форумы, Олимпиады, потом смотрю, уже за ручку держатся, а потом и семьи создают. Таких случаев было, наверное, если посчитать, за 20 лет работы в университете, шесть. Любая совместная деятельность сближает людей. Тем более, если она интересная и проходит на позитиве.

Я делюсь с ними своим жизненным опытом, школьники очень часто задают вопросы. Спрашивают, типа, сколько у вас детей, как вы живете.

Один учитель может ответить - у меня там трое детей, я задолбался. То есть один ответ. А второй ответ - у меня трое детей и это так здорово. Все зависит от того, как им эту ситуацию преподнесут. Если дети видят, что люди преподносят многодетность как проблему и безысходность, они, естественно, к этому стремиться не будут. А так они видят, что, все на позитиве, соответственно, они уже будут по-другому к этому относиться.

- Как вы вдвоем с женой справляетесь с бытом и воспитанием детей? Какие советы ты дал бы другим семьям, которые хотели бы еще завести детей, но боятся, что не справятся?

- Все-таки классическое понимание семьи в моем сознании, когда женщина - хранительница домашнего очага, а мужчина – добытчик, то есть тот, кто обеспечивает финансовое благополучие. Нужно понимать, что в условиях рыночной экономики финансовое благополучие очень важно.

Когда нет денег, начинается скандал, конфликты, которые очень трудно преодолеть. И возникают разные ситуации, которые расшатывают семью. Здесь нужно еще на старте, еще до формирования семьи, когда выбираешь человека, четко осознавать, какой человек перед тобой. Ответственный или безответственный. На этапе отношений нужно задумываться и оценивать человека и понимать, какой он будет в семье.

Понятно, что если женщина – хранительница очага, она несет на себе большую нагрузку с детьми, но и мужчине как добытчику нужно тоже заработать деньги на всю семью, когда она в декрете. В семье важно сохранять баланс.

Если есть какие-то серьёзные мотивы для того, чтобы не создавать семью с конкретным человеком, какие-то-то сомнения, нужно ещё раз несколько раз подумать. А бывает такое, что доверие уходит, и трудно его очень вернуть. Здесь это уже работа для обоих, чтобы сохранить семью.

- Получается, ты советуешь, чтобы такого не возникало, нужно в самом начале отношений выбрать себе правильную пару. А если уже как бы так сложилось, выбрал да выбрал, как дальше делить ответственность за воспитание детей?

- Здесь ни в коем случае, наверное, не надо замыкаться в двух людях. То есть должны быть обязательно другие члены семьи - бабушки, дедушки, матери, отцы, братья, сестры, друзья семьи очень сильно влияют. Бывают, могут реально помочь и друзья семьи, и помирить, и посоветовать.

Вообще, чисто по жизни нужно работать над своим окружением. Ваше окружение двигает вас вперед. То есть, вот элементарно. В нашей студенческой группе из 35 человек было 28 медалистов. Я оказался в той ситуации, в которой большинство людей знали английский лучше меня. И я тоже тянулся за ними. Потом мы попали на Всероссийскую Олимпиаду по английскому языку, потом получили диплом переводчика. Потом они пошли на третье высшее образование. Так я получил шесть высших образований. Именно благодаря тем людям, которые были вокруг меня.

Если бы вокруг меня никто бы не говорил «пошли туда, пошли сюда», наверное, бы получилось иначе. То же самое происходит, когда люди вокруг тебя выбирают правильных людей с точки зрения ценностей. То есть, не знакомятся в ночном клубе, а достаточно грамотно и позитивно развивают отношения и выходят к браку.





- А в своем воспитании детей какие ценности вы стараетесь прививать детям? Что считаете важным при обучении старшего ребенка?

Исходя из семейной традиции, у меня в роду начиная с 18 века были учителя, багша (учитель - по бур.). Я - преподаватель, жена – учительница. У нее два высших образования, у меня - шесть высших. На первом месте для нас важно образование. Старший ребенок уже понимает, что самое главное – всегда нужно стремиться к знаниям. Он к знаниям стремится и относится к категории тех детей, для которых школа была чем-то неизведанным и интересным.

Дети говорят иногда: «Вот я слышал своего старшего брата, сестру, своих сверстников, они относятся к школе как к пыточной». Это одна философия, у ребенка формируется неправильное восприятие, он приходит в школу и воспринимает все в худших красках. А когда ему говорят, что там новые знания, там новые друзья и так далее, то он с удовольствием идет в школу.

Кроме образования я также активно занимался раньше спортом, шахматами, танцами, тэквандо, стрельбой из лука, баскетболом. И сейчас занимаюсь спортом.

В приоритете в нашей семье- образование, спорт, здоровье, правильный образ жизни, правильные пищевые привычки в том числе, и какие-то вещи связанные с принятием правильных решений.

То есть, нужно хорошо понимать, что такое хорошо, что такое плохо с детских лет. Какие поступки являются порядочными, какие поступки являются подлыми, какие поступки являются хорошими, какие поступки, может быть, следует даже совершить ущерб своим собственным интересам для того, чтобы другим людям было хорошо.

Это тоже важно донести до детей, что где-то ты потеряешь свое, но зато обретешь новых друзей. А вот где-то лучше наоборот так не делать.

Ребенок это тоже должен понимать, потому что принятие таких ежедневных решений формируют жизнь, окружение и, собственно говоря, отношение человека к миру и отношение мира к нему. Здесь тоже большая задача родителей - грамотно расставить приоритеты для своих детей.

- Что бы ты пожелал бы будущим родителям, которые планируют завести много детей? Что бы ты им сказал, скажем так, напутствие, на будущее?

- Не бояться ответственности, прежде всего, но при этом хорошо подумать. Мы должны понимать, что дети - это продолжение вас, продолжение вашего рода, ваше будущее, нужно наслаждаться процессом. Когда ребенок вырастает из маленького состояния в 50 сантиметров, он становится все больше, больше -это тоже интересный процесс, который нужно воспринять психологически правильно. Понятно, что некоторые бывают капризные, некоторые бывают дети совершенно спокойные.

Если ждешь проблем от рождения детей, то, скорее всего, будут проблемы, а если ты настроен позитивно, с полным пониманием процесса, то и ребенок рождается спокойным, уверенным в себе, впитывающим какую-то радость от мира и уже рождается с улыбкой. Видя, когда вокруг него люди улыбаются, ребенок тоже начинает улыбаться.

Поэтому относиться к ситуации нужно с позитивом. О финансовых вещах нужно думать, но не в самую первую очередь. Не деньги любой ценой, а вот как мне оптимизировать свой бюджет, для того, чтобы хватило вот здесь, и что мне нужно для ребенка.

И нужно понимать, что рождение ребенка изменит вашу жизнь к лучшему, настраивать себя к этому. В большинстве случаев, согласно статистическим вопросам, это меняет жизнь людей к лучшему. Согласно мировой статистке, 80% респондентов считают, что их жизнь после рождения детей улучшилась. Поэтому, если жизнь улучшится, тогда и смысла переживать нет.

- Огромное спасибо за интервью, Аюр!

Фото: из личного архива Аюра Аюрзанайна