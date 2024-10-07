Общество 07.10.2024 в 10:13

В Улан-Удэ бетонный завод мешал горожанам жить

На шумное предприятие пожаловались в прокуратуру
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бетонный завод мешал горожанам жить
Житель Улан-Удэ пожаловался в прокуратуру на цех по производству бетонных изделий Комбината по благоустройству, расположенный на ул. Краснодонская. Горожанин сообщил, что шум от производства «нарушает его права на благоприятные условия проживания».

По данному факту надзорное ведомство провело проверку. Нарушения подтвердились.

«Установлено, что в результате деятельности цеха уровень шума в жилых помещениях граждан, проживающих вблизи объекта, превышает допустимые значения. В связи с этим директору учреждения внесено представление. В настоящее время для снижения уровня шума на предприятии установлены шумозащитные экраны, также разработан проект санитарно-защитной зоны для промплощадки бетонного завода», - рассказали в прокуратуре.

Также за отсутствие контроля за производственной деятельностью предприятия ответственное должностное лицо комбината привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: «Номер один»
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